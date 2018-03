Pau López tindria un acord amb el Betis fins al 2023, segons l''ABC'

El futur de Pau López sembla cada cop més lluny de l'Espanyol. Segons explica la delegació de Sevilla de l''ABC', el porter gironí tindria aparaulat un acord amb el Betis fins al 2023 amb una clàusula de rescissió de 30 milions d'euros. "El pacte és ferm després dels diàlegs mantinguts entre les parts", assegura el mitjà mencionat. Fins ara, Pau només havia signat un contracte amb l'Espanyol, el juny del 2014, un cop va ser promocionat al primer equip, fins al 30 de juny d'aquest 2018.

El porter podia negociar de forma lliure amb qualsevol altre equip a partir de l'1 de gener per marxar gratis a l'estiu. El Betis ha estat sempre un dels equips que més ha insistit en la seva contractació, però no l'únic: a la Lliga tenia pretendents com el Girona, i a l'estranger el seguien clubs d'Itàlia, com el Nàpols o la Juve, a més d'altres de la Premier. Tots ells oferien condicions contractuals superiors a les que li va oferir l'Espanyol a mitjans de novembre. El contracte, progressiu al llarg dels anys, oferia en total uns nou milions d'euros, amb un màxim de prop de dos en el darrer any, una xifra que el situaria en la zona mitja alta dels salaris del club (actualment és dels pitjors pagats, percep menys d'un milió, mentre que el que cobra més és Diego López, amb uns 2,5 milions).

Malgrat fonts properes al jugador neguen que hi hagi cap acord firmat, el cert és que les posicions s'han anat allunyant en els últims mesos. L'Espanyol espera des del novembre una resposta a la proposta presentada, mentre que, tal i com va explicar l'ARA el passat gener, des de l'entorn del jugador es defensa que, des fins precisament al novembre, "Pau no va rebre cap oferta de renovació en els quatre anys de contracte que té com a jugador del primer equip. No poden dir que és una aposta del club des del primer dia". El propi entorn del jugador va assegurar aleshores que no escoltarien cap oferta fins que trenquessin les negociacions amb l'Espanyol, i van anticipar que presentarien una contraoferta al club espanyolista. El club va decidir no fer cap més moviment a l'espera d'una resposta que no ha arribat

Pau, de 23 anys, és un dels porters joves amb més projecció d'Europa. Aquest curs ha jugat en 21 partits amb l'Espanyol, encaixant 25 gols i deixant la porteria a zero en sis ocasions. En total amb el conjunt periquito, però, ja acumula 69 partits entre Lliga i Copa, amb un balanç de 102 gols rebuts i 16 duels imbatut. Amb la lesió de Diego López del passat diumenge, Pau tornarà a la titularitat mentre el gallec estigui de baixa. La setmana vinent, a més, s'enfrontarà al que podria ser el seu proper equip, el Betis, al Benito Villamarín.