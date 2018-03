Quique Sánchez Flores, sobre Pau López: “Arriba un moment en què les coses són irreversibles”

Quique Sánchez Flores ha evidenciat que l’Espanyol dona per perdut a Pau López. “No serà el primer cop que marxi un jugador del planter. Sé els esforços que ha fet el club perquè el noi es quedi, però arriba un moment en què les coses són irreversibles. Als jugadors se’ls obre el mercat i no hi ha res a dir perquè ells decideixin”. El preparador blanc-i-blau, però, ha volgut defensar el seu porter, recordant que ha defensat la samarreta de l’Espanyol en moments difícils: “Cal agrair-li el molt que ens ha donat perquè és un professional. Cal fer memòria perquè fa anys va patir molt, va encaixar molts gols i va donar la cara pel club. Cal ser coherents i conscients de la situació”.

Pau serà titular els propers partits per la lesió d’un Diego López a qui volen cuidar després de la seva topada amb Sadiku: “Tots estem atents i en contacte amb ell des del primer dia. Està millor”. El gallec no és l’únic jugador que va sortir afectat del Ciutat de València. També ho va fer un Carlos Sánchez desolat en conèixer la mort de Davide Astori: “La tristesa es porta per dins i no es pot gestionar. Estem prop d’ell per ajudar-lo, però és un noi que està segur de si mateix i està preparat per jugar”.

Sobre el rival d’aquest diumenge (12 h, BeIN LaLiga), Quique ha comentat que és “un bon equip” que s’assembla al seu donat que tots dos estan “fora dels objectius”. “Hauríem d’haver sumat més punts dels que tenim”, ha completat. L’entrenador blanc-i-blau, però, ja reivindicat la resistència que han experimentat en els últims partits: “En aquesta situació difícil de males sensacions, l’equip ca ser foet i dur i va resistir bé. Ara les sensacions són diferents i això al final és el que fa que un jugador s’il·lusioni i vagi cap amunt”.

El tècnic no podrà comptar amb el sancionat Darder ni amb els lesionats Diego López, Dídac i Sergio García. En el seu lloc, han entrat a la llista Javi López, Hermoso i Álex Domínguez.