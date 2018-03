L'Espanyol no tira la tovallola en aquesta Lliga i remunta a la Reial Societat (2-1)

Si volen veure partits de futbol impredictibles, no dubtin en visitar l’RCDE Stadium. Allà, l’Espanyol s’entesta en demostrar, jornada rere jornada, que tot pot passar. No només en el marcador, sinó que també sobre la gespa. El partit contra la Reial Societat (2-1), els homes de Quique Sánchez Flores han protagonitzat una remuntada en un partit on han fet més mèrits que el seu rival, enduent-se tres punts de gran valor i demostrant que no tiren la tovallola en una Lliga que se’ls ha complicat més de l’esperat. Cap dels tres gols del partit, però, ha arribat de forma convencional.



El ventall d’accions inversemblants ha començat poc abans del descans, amb una còmica i tràgica patinada d’Óscar Duarte poc abans del descans. El central de Costa Rica tenia la pilota controlada, però s’hi ha entrebancat sent l’últim home, regalant una ocasió perfecta a Willian José. El brasiler li ha pispat la cartera i, sol, ha encarat a Pau López, a qui ha superat amb un xut potent. El gol del brasiler, bèstia negra pels espanyolistes -tercera diana en sis partits- era un càstig excessiu pels homes de Quique Sánchez Flores, que fins poc abans del descans havien estar clars dominadors del primer temps. Era el primer avís a la porteria d’un Pau López que, a la seva sortida a la gespa, ha rebut més aplaudiments que xiulets. Des de la zona d’animació, però, l’han rebut amb crits en suport a Diego López, molestos pels rumors que el situen fora del club a finall de temporada.

Amb un doble pivot format pels dos Sánchez, Carlos i Víctor, l’Espanyol s’ha desplegat amb encert per les bandes, sobretot l’esquerra, on Aarón i Piatti han trobat una autèntica autopista a l’esquena d’un Odriozola que deixava grans espais. Els blanc-i-blaus han anat acumulant arribades, com dos cops de cap de Baptistao o, sobretot, un xut massa elevat de Piatti des de dins de l’àrea, després d’una precisa assistència d’Aarón. L’argentí ho tenia tot al seu favor, però ha enviat la pilota als núvols. El partit semblava dominat pels locals, ja que la Reial Societat amb prou feines havia disposat de cap ocasió clara. Els bascos circulaven la pilota amb pausa i sense presses per avançar ni per ofegar als blanc-i-blaus, però l’efectiva pressió de l’Espanyol en la zona de construcció dels visitants els dificultava sortir des de darrere.

A la represa, el partit ha mantingut el mateix guió. L’Espanyol ho ha seguit intentant i, ben aviat, Baptistao s’ha trobat dins de l’àrea amb una pilota franca per anotar després d’un rebot de Moyá a xut de Moreno. Incomprensiblement, però, el brasiler ha xutat contra el cos d’un defensa situat sobre la línia de gol, l’únic que hi havia en tota la porteria. Capritxós com és el futbol, però, el davanter local tindria una revàlida per esmenar la seva greu errada, segurament l’ocasió més greu fallada per un jugador de la Lliga aquesta temporada. Abans que els xiulets cap al brasiler es consolidessin a l’RCDE Stadium, però, una deliciosa passada elevada de Granero ha deixat sol a Baptistao al cor de l’àrea. Allà, ara si, ha superat a Moyá amb un remat de primeres.

Amb el partit novament igualat, l’Espanyol ha estat qui més ha cregut i ha insistit. Sense deixar que les errades de Mateu Lahoz els desesperessin més del necessari, els homes de Quique Sánchez Flores s’han centrat en el futbol. I en un nou contraatac, Baptistao ha assistit a l’espai a Gerard Moreno, que s’ha desfet de Moyá, forçant un penal molt clar pel qual, incomprensiblement, el porter no ha vist ni tan sols una groga. Com els anteriors dos gols, el tercer també arribaria amb suspens: el porter visitant ha encertat amb una estirada a l’esquerra el xut de Moyá, però ha estat més ràpid que ningú i ha enviat al fons de la xarxa el rebot. Amb la remuntada consumada, l’Espanyol ha sabut administrar el tram final, on la Reial Societat ha despertat. Ho ha fet, però, massa tard, i només un remat de cap d’Héctor Moreno i un xut creuat d’Odriozola han inquietat a Pau. Els tres punts desenganxen encara més l’Espanyol del descens i l’apropen a una zona noble que encara queda lluny.