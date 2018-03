Quique Sánchez Flores: "Ens va millor pensar en el present, és la fórmula"

"Des de fa dues setmanes intuïm que estem millor. Espero que aquesta remuntada ens ajudi a superar el moment de crisis, quan ens vam mantenir dempeus". Així ha resumit Quique Sánchez Flores el triomf (2-1) contra una Reial Societat a qui han plantat cara amb un partit força seriós. "Amb aquest triomf i el del partit contra el Madrid comencem a equilibrar els resultats, són victòries que validen els moments on puntuàvem, però no estàvem d'acord amb la forma de fer-ho", ha desenvolupat el tècnic madrileny.

Quique ha deixat entreveure que la imatge del seu equip s'assimila a la que esperava veure a principi de curs: "Aquest és l'Espanyol que volíem veure a l'inici de la temporada, però que per fets que no valorarem no ha estat possible fins ara. Intentarem que duri el màxim". El tècnic ha celebrat la capacitat per capgirar un resultat advers, a més, ha confirmat que encara veuen possible quedar entre els deu primers: "És l'objectiu des de principi de curs. Un cop ho assolim, mirarem el més amunt possible. Volem que l'equip no pateixi per jugar en zones incòmodes. Sabem què podem exigir-nos. Ens queda l'últim terç del curs, per què no pot ser aquest el bo?", ha comentat.

Preguntat per cap on ha d'anar l'Espanyol, ha volgut centrar-se en el present. "Només penso en aquesta temporada i en el proper partit. No ens va funcionar a la primera volta estar pensant en el passat o en el futur. Ens va millor pensar en el present, és la fórmula". Quique, a més, ha celebrat que molts jugadors comencin a trobar la seva millor versió: "Tots estan molt millor. En algun moment del curs s’ha dubtat d’ells, però mereixen estar aquí, ja han demostrat el seu nivell. Quan no donen el rendiment, cal tenir paciència i seguir animant-los. Van apareixent jugadors, estem contents que apareguin, transmetin, es diverteixin i guanyin partits".