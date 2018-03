Quique Sánchez Flores, sobre el seu futur: "No parlaré de mi, ja ho feu prou vosaltres"

Quique Sánchez Flores ha tornat a evitar pronunciar-se amb claredat sobre el seu futur. Preguntat si es veu o no dirigint l'Espanyol la propera temporada, el tècnic de l'Espanyol ha estat rotund: "No parlaré de mi, ja ho feu prou vosaltres [els periodistes]. Estic feliç entrenant i amb els jugadors, sempre he dit que l'Espanyol és un club exemplar i sintonitzo amb els missatges que envia, no canvia res". El preparador madrileny tampoc s'ha volgut referir al futur d'un dels seus jugadors, Pau López: "Ja n'he parlat massa, no ho faré més".

Qüestionat sobre el canvi de dinàmica que ha viscut el seu equip, s'ha referit a la bona feina que han fet: "Hem treballat i intentat no desconnectar-nos de la nostra obligació. Hem insistit en què els nois no caiguessin i no ho han fet. Han estat dempeus fins que han pogut canviar la situació". Quique ha deixat clar que les notes "es donen al final", i que encara queda un terç de curs on poden "solucionar" i quedar-se amb "les bones o males sensacions".

El preparador s'ha defensat com "un tècnic capaç de. en els moments difícils, trobar solucions. Ha estat un procés llarg, no hem de donar res per fet. Però jugar pensant en estar més amunt ha de donar als jugadors tranquil·litat". La "seguretat" que viu l'equip en aquest moment és un altre dels aspectes positius de les últimes setmanes. "Ara els jugadors tenen més confiança, seguretat i convenciment", ha apuntat.

Sobre si veu l'equip preparat per anar a Europa, s'ha mostrat "prudent". "He vist moltes coses, no crec que sigui fàcil res i quan trobes dinàmiques positives les mantens. Cal seguir il·lusionat. Pensar en positiu i garantitzat no hi ha res, es demostra constantment". Del proper rival d'aquest dissabte, el Betis, Quique n'ha explicat que el curs passat eren "un mirall" pels andalusos, però ha matisat que no senten enveja pel seu bon moment. "L'any passat van fer un projecte fallit, ara en tenen un de nou, bo i amb una capacitat important. Ens sentim amb possibilitats de lluitar pels mateixos objectius que el Beti, pero ho fem en silenci", ha afegit.

Quique també s'ha referit a la possibilitat que Gerard Moreno segueixi malgrat el seu bon moment i l'interès de diversos clubs: "Amb ell tenim una sort enorme i és que ja ha donat mostres de que podent tenir opcions de sortir, ha decidit seguir aquí. Si manté el nivell i segueix creixent, les portes del futbol se li obren de bat a bat per qualsevol cosa".

El tècnic ha convocat a 20 jugadors pel partit del Benito Villamarín, amb les novetats de Sergio Sánchez, Sergio García, Dídac Vilà i Darder. Se'n queden fora Hermoso i Jurado, a més del lesionat Diego López.