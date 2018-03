El pare de Pau López deixa entreveure que el seu fill serà aviat del Betis

El futur de Pau López està cada cop més a prop del Betis. Si fa deu dies fonts de l'entorn del porter de l'Espanyol deixaven entreveure a l'ARA que la proposta del conjunt andalús li atreia força, ara ha estat el propi pare del porter qui ha anat un pas més enllà. Abans de beneir la palma, Ignasi López, diaca d'Amer, municipi gironí, ha deixat entreveure aquest diumenge quin seria el futur del seu fill: "Uns són del Barça i altres del Reial Madrid. Jo sóc de l'Espanyol i aviat seré del Betis".

El contracte de Pau López amb el conjunt blanc-i-blau finalitza el proper 30 de juny, però el porter és lliure de negociar amb altres clubs per marxar gratis aquest estiu. La proposta de renovació oferta per l'Espanyol no va satisfer-lo, en entendre que les condicions proposades eren "de porter suplent". Malgrat diverses fonts de l'entorn del jugador deixen clar que encara no hi ha res tancat amb el Betis, és gairebé segur que deixarà l'entitat espanyolista al juny, sent l'equip de Sevilla el seu destí amb gairebé total probabilitat.