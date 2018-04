Antonio Díaz: "Sempre hem donat la cara, no abaixarem els braços"

Per primer cop aquest curs, Quique Sánchez Flores no ha pogut donar l'habitual roda de premsa prèvia a un partit. El tècnic madrileny ha estat la principal absència de l'entrenament de l'Espanyol per culpa d'un procés viral. En el seu lloc, ha estat un dels seus ajudants, Antonio Díaz, qui ha parlat el dia abans de la visita a Mestalla.

Díaz ha deixat clar que, malgrat els objectius en la classificació siguin ja pocs, l'equip no es desconnectarà abans d'hora: "Tenim la màxima il·lusió per fer el millor tram de temporada possible. Sempre hem donat la cara, esperem tenir aquella espurna de sort que no hem tingut durant el curs. No hem pensat en abaixar els braços". L'assistent ha confirmat que de moment no pensen en fer rotacions, i que jugaran "els que estan més en forma".

Les baixes en defensa (Víctor Sánchez per sanció i Óscar Duarte, per unes molèsties al turmell) tampoc creu que afectin gaire als plans de l'equip: "Els que jugaran han anat entrant en els partits, estan preparats, són part del grup i han tingut minuts al llarg del curs, no hi haurà res estrany". El desig de tot l'equip és clar: seguir la línia marcada amb els triomfs contra Barça, Madrid i Atlètic: "En aquest sentit, ha estat una temporada magnífica per guanyar-los a tots tres en un mateix curs. Parla bé del grup i del seu treball. A vegades el futbol té aquestes coses, ara estem tenint millors resultats amb els grans, esperem que segueixi la ratxa".

Díaz ha evitat pronunciar-se sobre el futur de Quique, així com el del seu cos tècnic, del qual forma part: "Això és un tema contractual d'ell amb el club. Ells ho coneixen i tracten, jo no sóc la persona adient per parlar d'això". Quique ha convocat a 20 efectius per visitar Mestalla. Les principals novetats de la llista, les presències de Sergio Sánchez, Javi López i Marc Roca, encara que un d'aquests podria caure de la llista definitiva de 18 homes que es facilitarà abans del partit. A banda de Víctor Sánchez i Óscar Duarte, també és baixa per aquest partit Diego López, que segueix recuperant-se del traumatisme al cap que va patir contra el Llevant.