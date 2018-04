Antonio Díaz: "Qualsevol espanyolista se sentirà orgullós de la imatge que hem donat"

"No sé si serà un dels millors partits de la temporada, crec que qualsevol espanyolista se sentirà orgullós de la imatge donada. Hem merescut més". Així de clar s'ha pronunciat Antonio Díaz, assistent del cos tècnic de Quique Sánchez Flores, sobre la derrota de l'Espanyol a Mestalla. Díaz ha lamentat el gol marcat al minut 6 en "gairebé l'única errada" que han tingut els espanyolistes. "El càstig ha estat molt dur", ha afegit.

Díaz ha defensat que l'equip blanc-i-blau mereix una posició millor a la classificació de la que ocupa. "És injusta per la temporada que hem fet, on hem fet bons i mals partits, però hem demostrat que som un bon equip". Sobre el que li ha faltat als seus homes a València, ha dit que els ha faltat resoldre bé "al final de les jugades". Malgrat tot, ha defensat l'elecció de la proposta realitzada abans del partit: "Havíem estudiat el rival i què havíem fet en la primera volta contra ells. Crec que hem encertat en les situacions on volíem tenir la pilota i en els jugadors".

L'assistent s'ha hagut de fer càrrec de l'equip pel procés víric que pateix Quique Sánchez Flores, però no ha volgut explicar si ha parlat amb ell durant el partit: "Les conversacions del meu telèfon no les puc dir, són de caire privat. Quique en té prou amb recuperar-se de la seva malaltia i que estigui aviat amb nosaltres. Esperem que en poques hores pugui tornar".