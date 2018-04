Quique Sánchez Flores: "Potser no donem per més, cal assumir la realitat i seguir empenyent"

Amb un posat altre cop trist i seriós, Quique Sánchez Flores ha lamentat la derrota de l'Espanyol al Coliseum Alfonso Pérez: "Sabíem que seria un dia gris. El Getafe és la gamma de partit que vol. Sap parar. O teníem un dia magnífic o qui s'avancés segurament se l'emportaria. No hem tingut la possibilitat de tocar i avançar", ha comentat el preparador madrileny, que ha reconegut que han concedit "moltes pilotes parades innecessàries" i que ha sigut aquí on han notat el "perill".

L'entrebanc no fa més que allargar la delicada situació que viu el seu conjunt aquest curs: "Jo a l'agost vaig veure les orelles al llop. Vaig intuir que seria una temporada complicada, que no seria com s'esperava. No m'ha sorprès que se'ns hagi complicat, però estem intentant donar la cara", ha confessat el tècnic, que ha assegurat que enguany se'ls estan escapant "molts detalls petits".

L'entrenador blanc-i-blau s'ha mostrat especialment realista sobre la temporada actual, en què són capaços de firmar grans partits amb els grans i decepcions contra els modestos: "Potser no donem per més. Cal assumir la realitat i seguir empenyent. Una cosa és el que volem i l'altra del que som capaços. És una temporada difícil, irregular, complicada, amb petites dosis de grans emocions, però la normalitat són resultats curts i tenir carència de gol".

Preguntat per si se n'hauria anat a l'agost, el tècnic ha sigut clar: "No, durant l'any no he fet ni una crítica ni una queixa de ser a l'Espanyol. Quan vaig assumir que compliria el contracte i seguiria, vaig assumir que havia de liderar un projecte com aquest. És una temporada que s'ha complicat, però cal acabar tan bé com es pugui". Sánchez Flores també ha elogiat la "professionalitat i predisposició" dels seus homes al llarg del curs, si bé ha reconegut que el signe del seu equip enguany ha sigut "ser iguals, no millors", en referència a la gran quantitat d'empats obtinguts. També s'ha mostrat clar quan li han demanat per la feina que li queda d'aquí endavant: "Continuaré fent el que faig, treballar molt per donar les imatges que donem en bons partits. Em sorprèn quan no la donem. No podem abaixar la guàrdia en aquesta competició, és molt perillós".