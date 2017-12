Les esperances del Reus de no despenjar-se del 'play-off' passen per guanyar a Còrdova

El Reus Deportiu visita aquest dimecres (21 h, Liga 123 TV) l'estadi Nuevo Arcángel amb l'esperança de no despenjar-se de la zona alta de la classificació. Per això els roig-i-negres hauran d'aconseguir una victòria contra el Còrdova, l'últim classificat.

Els reusencs arriben al duel instal·lats còmodament a la zona mitjana de la taula, amb 25 punts que els separen a set del 'play-off' d'ascens a Primera i a cinc de les posicions del descens. Ara bé, els del Baix Camp no poden adormir-se, ja que han guanyat un sol partit dels últims sis que han jugat.

El tècnic del Reus, Aritz López Garai, tindrà les baixes conegudes del lateral dret Jorge Miramón, del lateral esquerre Álex Menéndez, del centrecampista Borja Fernández i dels atacants David Querol i Ricardo Vaz, tots ells lesionats. Tot i les baixes, l'entrenador basc podria recuperar per al partit els davanters Fran Carbia i Máyor, que ja s'han entrenat amb normalitat aquesta setmana.



Per la seva banda, el Còrdova rep els reusencs amb la idea de trencar la seva pitjor ratxa de resultats a la Lliga 123 i aconseguir una victòria per sortir del pou. Els blanc-i-verds acumulen onze jornades seguides sense guanyar i es presenten a la cita després de sumar la dotzena derrota de la temporada a Almeria (1-0), la qual cosa els deixa com a cuers amb tretze punts, a vuit de la permanència.