L'esport català amenaça amb una vaga general

L'esport català ha decidit plantar-se i reclamar l'1% dels pressupostos de la Generalitat. Consideren que reben un tracte inferior al que es mereixen i que els diners públics que s'hi destinen són insuficients. Per això exigeixen al govern que es compensi el que, per a ells, és un greuge. I amenacen amb una vaga general si no se'ls fa cas.

En una setmana clau, en què s'han d'aprovar els pressupostos per al 2020 de la Generalitat, la UFEC ha volgut fer una demostració de força davant del departament d'Economia. Un centenar de persones, "representants dels 12.500 clubs i 70.000 federats catalans", s'han concentrat amb unes cartolines grogues on es podia llegir el missatge "Volem l'1%".

Si l'esport s'atura, el país s'atura Gerard Esteva President UFEC

"És una targeta groga d'advertència abans d'emprendre accions més contundents", ha explicat Gerard Esteva, el president de la UFEC. D'entre aquests possibles actes destaca la vaga general, que es produiria "en funció de la reacció" que tinguin les protestes del sector català de l'esport en relació amb els pressupostos. "Si ens plantem, no un cap de setmana sinó més d'un, tenim molta força", assegurava el màxim mandatari de la UFEC, que també afegia que "si l'esport s'atura, el país s'atura".

L'acte ha consistit en la lectura d'un manifest per part de Gerard Esteva i d'altres representants de les federacions catalanes. Consideren que el tracte que reben no es correspon amb la importància del sector, que representa un 2,1% del PIB i dona feina de manera directa a 80.000 persones.

"Els pressupostos no reflecteixen el que ens han dit els polítics a les reunions", es queixava Esteva. Per a aquest 2020 l'esport hauria de rebre el mateix import que el 2019. "No pot ser que la despesa creixi en 3.000 milions i no augmenti ni un euro per a l'esport", reclama. Segons els seus càlculs, i en comparació amb la resta de partides, l'esport patirà "unes retallades del 40%".

Unes exigències difícils de complir

Tot i aquestes amenaces, fonts pròximes al govern consideren que és “impossible” que els pressupostos de la Generalitat arribin a l’1% que reclama la UFEC. De tota manera, deixen oberta la possibilitat perquè es pugui augmentar en alguns milers d’euros la despesa destinada a l’esport a través de les esmenes que presentin els grups durant la tramitació parlamentària dels pressupostos, que durarà uns dos mesos.

Comparativament, Esteva ha recordat que la mitjana europea és d’uns 200 euros per habitant a l’any. En canvi, a Catalunya, i d’acord amb aquests pressupostos, significarien només 8 euros per ciutadà. “Estem a la cua d’Europa i això fa que les nostres entitats esportives en pateixin les conseqüències, que siguin condemnades a la precarietat permanent”, afegia.

A l'acabar els parlaments i després de fer-se la fotografia amb les cartolines grogues, els representants de la UFEC han fet arribar el manifest al departament d'Economia.