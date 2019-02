L’esport català esmena la llei de l’esport espanyola

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) presentarà al·legacions a l’avantprojecte de llei de l’esport aprovat pel consell de ministres espanyol. Tot i la convocatòria d’eleccions, el període per presentar esmenes es tancarà dimarts.

Les federacions demanaran eliminar la necessària autorització del Consell Superior d’Esports (CSD) per organitzar competicions internacionals. A més, proposen un sistema de finançament que redirigeixi recursos de l’elit a l’esport base i amateur. Una altra de les al·legacions té a veure amb mantenir l’emissió de la llicència per a la participació en competició estatal a través de les federacions i el caràcter administratiu o mercantil de la relació amb els àrbitres i les federacions. La UFEC també advoca per garantir la llibertat de decisió de cada federació per decidir si és positiu integrar les modalitats d’esport adaptat a la seva estructura o si la millor fórmula és mantenir-les independents. Una altra de les exigències de les federacions és incorporar la formació federativa com a mecanisme d’acreditació per a l’exercici de les professions de l’esport.