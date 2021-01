L'últim crit de l'esport català perquè es reprenguin les competicions

Una vintena d’esportistes catalans d’elit demanen la represa de les competicions esportives aturades des de fa mesos a causa de la pandèmia de coronavirus. Aquest dilluns la UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya) ha fet públic el primer dels quatre vídeos que han preparat per a aquesta setmana. Laia Palau, Gemma Mengual, Toni Bou, Gerard López i Ferran Bassas en són els protagonistes.

La jugadora amb més partits de la selecció estatal de basquetbol, la màxima referent de la natació sincronitzada catalana, l’esportista català amb més títols mundials, el seleccionador català absolut de futbol i el jugador de la Penya es posen al capdavant d’una àmplia representació d’esportistes que surten en defensa de l’esport de base i federat del país, que fa mesos que no pot competir ni entrenar-se amb normalitat. Esportistes de diferents disciplines, campions i medallistes olímpics, mundials i continentals reclamen que tornin les competicions i els entrenaments, i avisen del risc que suposa per a les entitats l’aturada total en què es troba immers el sector. També recorden que l’esport és segur, amb tota mena de protocols i mesures de seguretat que fan que l’activitat esportiva hagi notificat un índex de contagis molt baix. I, a més, asseguren que fer esport és salut i una arma contra el covid-19 per a tota la ciutadania. Avisen, doncs, que s’està posant en perill el model d’èxit i talent del futur de l’esport català.

Gerard Esteva, president de la UFEC, ha expressat “el compromís” de tots els esportistes que han participat en la campanya. “Sovint ens diuen que els esportistes mai es mullen”, ha recordat, però la situació a què “ens ha portat la crisi de la pandèmia i unes decisions injustes, desproporcionades i arbitràries ha despertat el món de l’esport”, ha afegit. "Si no s’actua ara mateix, i no es permet que els nostres menuts puguin entrenar-se i competir, demà no hi haurà referents esportius que donin èxits al país”, ha reblat.