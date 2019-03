L'esport català aspira a "la millor llei possible per al millor país possible"

Si es compleixen les previsions, abans no s'acabi el 2019 s'aprovarà la nova llei de l'esport i de l'activitat física de Catalunya. Per ara, el Govern, les federacions esportives catalanes –promotores de la ILP– i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ja han tancat un acord en la primera fase de negociacions sobre aquesta iniciativa legislativa popular (ILP). El següent pas serà incorporar tota la resta del sector esportiu de Catalunya. En aquesta nova fase es crearà un grup de treball on s’afegiran esmenes de diferents agents del sector a la ILP, últim pas abans no s'acabi aprovant oficialment.

Des de la Generalitat hi ha satisfacció per la feina feta. La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha destacat aquest dilluns que "en pocs àmbits es pot assolir tant de consens", i ha assegurat que Catalunya aconseguirà "la millor llei possible per al millor país possible”. Artadi ha insistit que “la llei ha de garantir el dret de la ciutadania a practicar esport i a l'activitat física” i creu que serà “una llei de país, una llei del segle XXI, una llei per al futur de Catalunya”.

A partir d’aquest acord, negociat des del mes de juliol, es treballarà amb tots els agents per incorporar les seves reivindicacions amb l’objectiu d’arribar a un text definitiu amb un ampli consens. En paral·lel, l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) ja ha validat el procés de recollida de les 154.492 signatures i ho ha comunicat a la comissió de control del Parlament. Ara els promotors de la ILP esperen que el tràmit parlamentari comenci abans de l’estiu.