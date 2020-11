"Eternes gràcies": el món de l'esport plora la mort de Diego Armando Maradona

El món del futbol i de l'esport plora la mort als 60 anys d'edat a causa d'un infart de Diego Armando Maradona. Després que la premsa de l'Argentina hagi informat de la defunció de l'icònic i venerat exfutbolista argentí, les reaccions s'estan succeint arreu del planeta. Matías Morla, agent i amic de Maradona, és qui ha informat del seu traspàs.

El govern argentí ha decretat tres dies de dol i el president del país, Alberto Fernández, ha fet unes primeres declaracions, recordant que, als argentins i argentines, Maradona els va fer "immensament feliços".

Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos.



Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic.twitter.com/pAf38sRlGC — Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020

L'exseleccionador argentí, César Luis Menotti, s'ha mostrat destrossat en declaracions als mitjans del seu país: "És impossible donar alguna explicació. Sento molt dolor. No hi ha cap opinió que serveixi davant això. No en tinc cap, estic destruït”. La relació entre Menotti i Maradona va ser molt estreta: "He estat amb ell a tots els llocs, en les coses greus que li va passar... Quan era un futbolista amb 15, 16 anys, quan jo era a Barcelona, que ell va marxar a Nàpols i jo vaig tornar cap a Buenos Aires. Vam conviure junts molts anys".

L'exfutbolista brasiler Pelé, una altra llegenda del futbol a l'altura de Maradona, ha expressat el seu condol amb un emotiu missatge: " "Un dia, espero que puguem jugar a pilota junts al cel".

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

Leo Messi s'ha acomiadat de Maradona de forma pública afirmant que és "un dia molt trist per als argentins i per al futbol", enviant el condol als amics i familiars i publicant una fotografia dels dos al seu compte d'Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

L'Associació de Futbol Argentí, a través del seu president Claudio Tapia, ha sigut dels primers estaments futbolístics a expressar el "dolor per la mort de la nostra llegenda".

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona.



Siempre estarás en nuestros corazones 💙 pic.twitter.com/xh6DdfCFed — AFA (@afa) November 25, 2020

El Nàpols, club en què Maradona va engrandir la seva llegenda, deixant la seva petjada per sempre al cor de tots els napolitans i napolitanes, també ha penjat una fotografia ràpidament a les seves xarxes socials per expressar el seu condol. Als seus canals de comunicació, el club napolità ha tenyit de negre el seu escut.

Per Sempre 💙

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

El Barça també s'ha volgut acomiadar d'un futbolista que va només va poder gaudir, i de forma interrompuda per les lesions, dues temporades a Barcelona. Altres clubs de la Lliga, com el Sevilla, on Maradona també hi va jugar, o el Reial Madrid, també han publicat missatges de condol.

Gràcies per tot, Diego pic.twitter.com/UOvyjxraAj — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 25, 2020

Argentinos Júniors, on va créixer 'el Diego' i va debutar a la primera divisió de l'Argentina, i Boca Júniors, l'últim club argentí on va jugar abans de fer el seu salt a Europa, concretament a Barcelona, també han compartit missatges i fotografies per expressar el seu condol. El Boca Júniors ha ajornat el partit que havia de disputar avui contra l'Inter de Porto Alegre.

L'exporter i capità del Reial Madrid i de la selecció espanyola, Iker Casillas, ha sigut dels primers esportistes a expressar el seu comiat a la difunta estrella argentina. "Dia trist per al futbol. Ha mort Maradona. DEP geni d'aquest esport", ha escrit al seu perfil de Twitter.

Día triste para el fútbol. Ha fallecido Maradona. DEP genio de este deporte. #maradios 😭 pic.twitter.com/o1oXUFmFPG — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 25, 2020

Més enllà del món del futbol i de l'esport, hi ha reaccions de diverses personalitats i estaments de diversos sectors socials. Entre ells, l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, o l'actual president del govern espanyol, Pedro Sánchez.

La seva figura va molt més enllà del futbol. Un geni amb clars i obscurs (com tots) que sempre va mantenir el seu compromís amb les classes humils, al servei de les quals va posar la seva veu. Descansi en pau Diego Armando Maradona, futbolista excepcional i persona generosa. https://t.co/BJac8ddno7 — Carles Puigdemont (@KRLS) November 25, 2020