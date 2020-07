El sector esportiu ha aixecat la veu aquest dimecres contra la resolució del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que ordena el tancament de les instal·lacions esportives. Les entitats que aquesta setmana han llançat un manifest contra el tancament –la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Indescat, Gestiona, l'Adecaf, la Federació Catalana de Natació i l’Associació de Clubs de Natació– han recorregut la resolució davant la justícia.

"És un moment molt complicat per al món de l'esport, que està gestionant la situació amb molta unitat. Ens hem vist obligats a presentar una demanda perquè ens obliguen a aturar qualsevol activitat esportiva. Tenim l'obligació d'actuar contra una decisió desproporcionada, arbitrària, injusta i injustificada. Volem evitar danys irreparables. El sector de l'esport corre risc de desaparició per una decisió arbitrària. La mesura comportarà unes conseqüències irreversibles. Si ens veiem obligats a repetir una aturada, el nostre sector patirà un cop letal", ha dit Gerard Esteva, president de la UFEC. El sector espera una resolució abans de 15 dies. "El sector s'ha coordinat des del primer moment per aconseguir el nostre objectiu, que és fer la nostra activitat de manera segura", ha afegit.

Segons Anna Pruna, presidenta d'Indescat, "suspendre l'activitat física i esportiva tindrà unes repercussions nefastes, tant per a la salut com per a l'economia". "Les entitats veuran reduïts els seus ingressos en un 100%. La indústria s'ha adaptat i transformat amb moltes mesures, ha fet una inversió econòmica per assegurar la seguretat. Aquest nou tancament és un cop mortal. No hi ha rebrots vinculats a activitats esportives. Nosaltres no som un problema sinó part de la solució", ha afegit. El manifest ha recollit més de 7.500 adhesions.

"Les decisions no són ni lògiques ni coherents, ja que l'esport és un servei essencial que pot ajudar a combatre el covid-19. Som una peça clau. Vull demanar al Govern que se centri en millorar més la salut i menys en el bronzejat de les persones. Les platges estan obertes i els clubs esportius tancats", ha dit Josep Viladot, president de Gestiona.

"Al darrere de tots els centres esportius hi ha persones que estan patint perquè l'escenari és molt incert. Som empàtics amb la situació, però demanem sensibilitat. La Generalitat ha d'aprendre a gestionar amb nosaltres aquesta situació. Hem de treballar de manera conjunta", ha dit August Tarragó, president de l'Adecaf. El sector de l'esport ha valorat la feina de la secretaria general de l'Esport, però ha lamentat la seva poca influència.

"L'esport català està en risc de supervivència i el model d'èxit del nostre esport corre perill", ha assegurat Enric Bertran, president de la Federació Catalana de Natació. "El neguit i el cop econòmic són durs. És molt decebedor veure com no ens sentim escoltats per l'administració. Si no fem res, es posen en perill molts llocs de treball", ha afegit Eduard Escandell, president de l’Associació de Clubs de Natació.