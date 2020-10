L’esport veu les restriccions com “un cop mortal”

Tres dies després de presentar el pla de rescat del sector esportiu, l’esport català va tornar a posar en marxa una campanya per recollir adhesions de tota la ciutadania i aconseguir que sigui declarat com a servei essencial. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) lidera una recollida de signatures amb la qual es pretén posar en valor un sector “que incideix directament en la millora de la salut, en l’educació i la formació, en la inclusió social de col·lectius desfavorits, en la lluita per la integració social i la igualtat d’oportunitats, així com contra el racisme, la violència i el dopatge”.

“Si nosaltres hem fet els deures, si nosaltres som segurs, si els índexs científics objectius ens diuen que la taxa de contaminació està en el 0,28%, per què ens tanqueu i condemneu a la mort un sector que és essencial en la lluita contra el covid?”, es va preguntar Gerard Esteva, president de la UFEC. El sector de l’esport recorda que representa el 2,1% del PIB català i que dona feina a més de 80.000 treballadors. L’impacte de la primera onada del coronavirus va afectar set de cada deu empleats. “El toc de queda suposava un toc de mort, però ara estem en una situació crítica. Que es tanquin totes les instal·lacions esportives significa que tanquen tots els clubs i tots els gimnasos. És una situació catastròfica”, va dir Esteva, que va xifrar en un 50% els clubs i les empreses del sector que no podran sobreviure. “És molt injust”, va recordar.

Línia d’ajudes econòmiques

Per contrarestar l’efecte de les mesures, el Govern posarà a disposició dels clubs esportius federats una línia de suport de 10 milions d’euros que s’obrirà en els propers dies amb l’objectiu de compensar la inactivitat i ajudar-los a cobrir els costos fixos.