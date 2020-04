Quan els clubs de futbol truquen a casa als seus socis més veterans

David López, un dels capitans de l'Espanyol, va trucar per telèfon al soci número 1 del club blanc-i-blau, Guillermo Casal. La trucada formava part d'una iniciativa de l'entitat per interessar-se pels seus socis més veterans, però David López es va trobar amb una sorpresa. Casal, enlloc d'explicar-li al futbolista com es trobava, només volia saber quin era l'estat de salut dels futbolistes, conscient que alguns havien passat el coronavirus. Fins a tres vegades el capità va preguntar-li a Casal per la seva salut, però ell sempre girava la pregunta per saber com estaven els encarregats de defensar el club que ha seguit tota la vida. Casal, pare del jugador de tenis Sergio Casal, medallista olímpic amb una plata el 1988 formant parella amb Emilio Sánchez Vicario, va acabar emocionat amb el detall del club. "Aquests dies cal estar atent a la gent gran i un gest com aquest pot ajudar. No ens costa res", diuen des de el club.

També el Barça treballa pels seus socis veterans. El club ha signat un acord amb la Creu Roja per poder atendre les principals necessitats dels socis i sòcies de més edat del club blaugrana. La iniciativa serà dedicada a aquells majors de 80 anys que el club hagi detectat que necessitin algun tipus de suport a casa per cobrir les necessitats bàsiques com poden ser les alimentàries, mèdiques o altres requeriments urgents.

Jugadors al telèfon

La iniciativa de recordar-se dels socis més fidels aquests dies de confinament ha nascut a Itàlia, on el covid-19 ha colpejat abans. El Bolonya, un dels clubs amb més història i una gran massa social, tot i que fa anys que no guanya res, va demanar als jugadors de la seva plantilla si volien dedicar estones a trucar socis que viuen sols, especialment gent gran. S'hi van sumar uns quants, alguns d'ells prou famosos, com Andrea Poli. El director esportiu, l'exjugador del València Marco Di Vaio, també va trucar a uns quants socis. Aquests dies Di Vaio ha explicat a la premsa que algun dels aficionats, agraint la trucada, també ha aprofitat per fer-li retrets sobre fitxatges que no han funcionat. Un dels que s'hi va sumar des de el començament és el porter brasiler Angelo Da Costa. "Aquesta no ha estat una temporada com les altres per a nosaltres, perquè vam tenir primer el cas del nostre míster", explica en referència al serbi Sinisa Mihajlovic, que lluita contra una leucèmia. La imatge dels jugadors cantant sota la finestra de l'hospital on estava ingressat Mihajlovic després de guanyar un partit fora de casa va emocionar l'afició del club, que ara ha vist un nou detall dels seus jugadors. "Com que tinc família al Brasil, potser m'ha afectat més estar a casa tanta estona. Per això vaig decidir trucar i he recordat als socis que poden tornar-me la trucada, ara que tenen el meu telèfon, per parlar quan se sentin sols". Alguns ho han fet. "Ja tinc ganes de poder veure'ls a l'estadi cara a cara", explica el porter.

651x366 Angelo da Costa, porter del Bolonya / BOLOGNA CALCIO Angelo da Costa, porter del Bolonya / BOLOGNA CALCIO

De mica en mica, aquesta iniciativa s'ha anat estenent per altres clubs, com el Deportivo de la Corunya, on s'han dedicat a trucar aquests dies als 100 socis més veterans per saber com es troben. "El meu avi, que té més de 90 anys, avui estava tan orgullós de la trucada que emocionava", explica el periodista Dani Méndez. L'etern rival del Dépor, el Celta, ha fet el mateix. El soci Santiago Montenegro ha explicat: "El meu pare viu sol amb 81 anys. És el soci número 19 del Celta. Li van trucar del club per saber com estava i pocs minuts després li va trucar Hugo Mallo. Van estar una bona estona parlant", deia en referència a un dels capitans de l'equip.

Paquets per als socis veterans

Novament a Itàlia, un dels clubs que ha decidit utilitzar el seu paper en la comunitat per ajudar és el Roma. A part de penjar cada dia a les xarxes socials imatges d'aficionats del club que lluiten contra el covid-10 en hospitals o ambulàncies, convidaran professionals de la sanitat a un partit a l'estadi un cop es puguin jugar amb espectadors, i la fundació del club ha iniciat una campanya per enviar paquets amb productes de primera necessitat, com aliments, mascaretes, guants o sabó de mans a tots els seus socis que tenen més de 75 anys. I, de regal, han afegit a les capses una bufanda, una samarreta signada i una ampolla de cervesa.

651x366 Sor Maria, una aficionada de la Roma / AS ROMA Sor Maria, una aficionada de la Roma / AS ROMA

Els packs també s'envien a hospitals i centres de gent gran. En un d'ells, Casal Bertone, una de les monges que hi treballa va emocionar-se tant que va plorar. Amb 94 anys, Sor Maria Caldironi va explicar a la premsa que la coneixen com "Maria la romanista" perquè es permet el luxe de dir paraulotes quan l'equip perd. "Després em confesso", va dir fent broma, contenta pel detall del club que estima. A més, el Roma ha obert un centre d'atenció telefònica per als seus socis de més de 60 anys on poden trucar si tenen problemes per comprar aliments. El club els posa en contacte amb empreses i voluntaris per trobar solucions.

📣 El @RealBetis y su Fundación ponen en marcha una campaña de apoyo y acompañamiento a sus abonados mayores durante esta crisis sanitaria del #COVID19 💪💚



➡️ https://t.co/3yZL7GuG0y #BetisEnCasa #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/j48A9Kcyj2 — Fundación Real Betis (@RBetisFundacion) March 30, 2020

Al Betis de trucades als socis de més de 70 anys fa una setmana que en fan. Les fan directius, com vicepresidents o el director esportiu Alexis Trujillo, per saber si els fidels aficionats tenen algun problema. "Si descobreixen que un dels nostres socis té un problema, el cas es trasllada a la fundació per buscar solucions", diuen des del departament de premsa. També truca als seus socis veterans l'Athletic Club de Bilbao. Cada dia directius i treballadors dediquen una hora a trucar, seguint un llistat. "Ens hem trobat que molts dels socis diuen que l'únic problema que tenen és no saber si es podrà jugar la final de copa contra la Reial Societat", expliquen a Bilbao, i admeten que també han trobat històries tristes, com ara socis malalts o que han perdut familiars. "Tots agraeixen molt la trucada. Ens ha emocionat el fet que quan els dius que truquen de l'Athletic es posen en alerta pensant que ha passat alguna cosa dolenta al club. I quan els dius que els truques per saber com estan, s'emocionen".