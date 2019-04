L’esprint final per a la permanència de l’Espanyol i el Girona

Falten vuit jornades per acabar la Lliga i ni l’Espanyol ni el Girona tenen la permanència assegurada. De fet, cap dels dos pot fer passos en fals si no vol veure compromesa la seva continuïtat a l’elit. Amb un marge de sis i cinc punts, respectivament, sobre el Celta, l’equip que marca el descens a Segona, el derbi de dissabte a Montilivi té un panorama aterridor: guanyar significa respirar, però qui surti derrotat incrementarà les seves pors. L’empat, a hores d’ara, només posposarà una incògnita que ningú vol allargar.

Els dos equips catalans s’ho jugaran tot en les pròximes setmanes, perquè es veuran les cares amb molts dels rivals immersos en la lluita per la permanència. Després del derbi, els gironins competiran de manera consecutiva contra el Vila-real, el Celta i el Valladolid, per acabar el campionat amb el Sevilla, el Getafe, el Llevant i l’Alabès. La meitat dels partits es disputaran a Montilivi, on el Girona s’està mostrant feble, sent el pitjor local de Primera. Si vol salvar-se, és obligatori capgirar aquesta tendència. Per la seva banda, el conjunt blanc-i-blau tindrà al davant l’Alabès, el Llevant, el Celta, el Betis, l’Atlètic, el Leganés i la Reial Societat. També jugarà els mateixos partits a l'RCDE Stadium que fora de casa, on només l’Osca presenta uns números tan poc productius.

El 'goal average' tindrà un pes important en aquest esprint final, i en això el Girona té un cert avantatge, perquè en el partit de la primera volta es va imposar per 1 a 3 a Cornellà-El Prat. El curs passat, però, l’Espanyol ja va demostrar ser capaç de guanyar bé a Montilivi, triomfant per 0 a 2 amb un doblet de Gerard Moreno.

Registres idèntics

En les últimes 12 jornades, tots dos equips han calcat els números: sumen 11 punts dels 36 possibles. Els blanc-i-vermells, però, han guanyat més partits que els blanc-i-blaus, tres a dos, tot i que també han patit més derrotes, set a cinc. El moment dels dos equips és força trist: l’Espanyol fa quatre jornades que no guanya i el Girona ha perdut tres dels últims quatre duels. És per posar-se a tremolar.

Si agafem els registres de la primera volta, contra els rivals amb qui s’han de disputar aquest final de Lliga, el Girona presenta un millor balanç: va lligar 13 punts respecte als 7 de l’Espanyol. Mentre que els d’Eusebio Sacristán van guanyar el derbi, i també contra el Vila-real i el Celta, empatant quatre partits i perdent només contra el Sevilla, els de Rubi només van superar el Leganés i el Llevant, empatant-ne un i caient en cinc d’aquests vuit enfrontaments. La teoria diu que, sumant entre sis i vuit punts més, tots dos es mantindran, però això encara caldrà veure-ho. Dissabte es jugarà un nou capítol a Montilivi.