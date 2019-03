Les 8 esquerdes del pitjor Madrid en anys

Quatre derrotes seguides a casa. Catorze en total, les mateixes que en les dues últimes temporades. Set golejades encaixades, i dues a casa i per més de tres gols en Champions. Som al mes de març i el Madrid ja s’ha quedat sense objectius i fora d’Europa als vuitens, cosa que no passava des del 2010. Les ensopegades han mostrat un equip descompost i impotent. El diagnòstic en calent de Carvajal després de caure amb l’Ajax era duríssim: “És una temporada de merda”. Res fa pensar que la dinàmica no continuarà sent autodestructiva, i més ara que la Champions no maquillarà una inèrcia que ja feia anys que avisava. Les crítiques apunten a Florentino Pérez per no haver construït un projecte sòlid en el dia a dia -només ha guanyat dues de les últimes deu Lligues- i ple de fissures esportives.

L’ombra de Zidane

El relleu del tècnic francès està ple d’opcions secundàries

Dies després de celebrar la tercera Champions, el Madrid va convocar d’urgència la premsa: Zinedine Zidane plegava. Calia un “canvi de discurs” al vestidor, va dir el tècnic, i amagava la necessitat de fer canvis profunds en una plantilla que ja notava acomodada. Florentino va iniciar un càsting exprés per trobar algú capaç de sacsejar el grup. Es van filtrar noms com Pochettino, Conte, Löw o Allegri, però finalment va ser Julen Lopetegui l’escollit. La manera com es va fer oficial el fitxatge, a pocs dies de començar el Mundial i deixant a mitges la selecció espanyola, sona ara com un preludi d’una muntanya russa de temporada.

Lopetegui no es va poder distanciar de l’eco del seu sí al Madrid mentre era a Rússia i va anar sempre a contrapeu. La falta de gol i els problemes per recuperar la forma dels cracs li van fer perdre punts, fins a la destitució. El seu relleu va sonar a improvisació. Santiago Solari va trobar més punteria i millors resultats, i se li va renovar el contracte fins al 2021. Però ara ningú espera que continuï i ja sonen dos noms: Mourinho, que ahir va admetre que no li havien trucat, i Zidane, que demana temps per valorar-ho.

Adeu als gols de Cristiano

Els 40 gols del portuguès no s’han reemplaçat i el Madrid no té ‘punch’

La relació entre el Madrid i Cristiano es va encallar pel culebró d’una renovació que no només no es va tancar, sinó que va derivar en la sortida del davanter cap a la Juve. A banda de perdre un guanyador nat, un líder del vestidor i una solució en els dies grisos, el Madrid va deixar escapar més de 40 gols: Ronaldo n’havia marcat 44, 42 i 51 en els últims tres cursos. Florentino va confiar el poder rematador a Benzema i Bale, però només el francès, i amb ritme irregular, està tirant del carro ofensiu. El retorn de Mariano, recomprat al Lió, no ha cobert les expectactives d’un Madrid que va cedir Borja Mayoral al Llevant. Mayoral suma un gol més que Mariano.

La ressaca del Mundial

A la columna vertebral li ha costat molt tornar a agafar la dinàmica

Modric, el gran nom propi de l’estiu, no va completar el seu primer partit com a titular fins a la jornada 5 de Lliga. El croat va ser un dels futbolistes que van tornar més fatigats del torneig a Rússia i el mig del camp que forma amb Casemiro i Kroos no carbura com abans. Produeixen entre 8 i 12 passades, i fan entre 3 i 5 accions defensives menys per partit. La davallada és mínima però va lligada al fluix rendiment d’altres estendards com Varane i Marcelo, que també acusen la cita mundialista.

Incendis i jerarquies

En pocs mesos s’han obert debats relacionats amb Isco, Bale i Courtois

Són pocs els noms amb qui no s’hagi obert algun cas enguany. Es filtra que l’ambient al vestidor no és el millor, ja sigui per tensions amb la directiva o per qüestions internes d’un grup que no ha redefinit bé les jerarquies sense Cristiano. La falta de punteria inicial va castigar Benzema, però l’encert del francès l’ha acabat apartant del càstig generalitzat. El madridisme ha preferit apuntar a Isco, que se les ha tingut amb la premsa de Madrid i que només ha completat 4 dels 26 partits en què ha participat.

Bale és l’altra diana i les seves males cares contra el Llevant, en l’única victòria dels últims cinc partits, han incendiat encara més l’ambient. Florentino el vol fora però el gal·lès no troba club que li iguali el salari que rep a Madrid.

Ni tan sols la porteria s’ha estalviat el debat: després d’anys amb Keylor Navas desafiant el desig superior d’un porter més mediàtic, arriba Courtois i passa a ser titular amb calçador.

Vinícius i Reguilón

L’únic punt de llum han sigut els dos joves de la banda esquerra

Fa un any i mig el madridisme treia pit de la seva unitat B. El gruix de suplents era jove i tenia ambició, però només Lucas Vázquez s’ha consolidat. Asensio i Ceballos avancen amb intermitència, i la dinàmica no afavoreix l’encaix de joves promeses com Marcos Llorente, Vallejo, Fede Valverde o nouvinguts com Odriozola i Brahim Díaz, de moment inèdit. Pel camí, el Madrid va preferir cedir jugadors competitius com Kovacic, James, Theo i Achraf, i ara qui li treu les castanyes del foc són Reguilón i Vinícius, els millors de l’últim trimestre. El brasiler, per cert, s’estarà dos mesos de baixa.

Sense identitat de joc

El Madrid no es troba ni en la combinació ni en el contraatac

El madridisme viu dividit entre l’enveja per l’estil combinatiu del millor Barça i la millor Espanya, i l’herència que l’empeny a ser essencialment contraatacador. Fa anys que juga a ratxes, sense trobar punts de contacte entre els dos estils. En l’era de les pressions altes i les ajudes defensives, està patint pel poc recorregut dels seus atacants i per la falta d’un killer que amenaci de debò.

L’atracció del talonari

Florentino s’ha quedat sense Mbappé, Neymar i potser Hazard

El president blanc s’ha acostumat a resoldre dubtes amb un fitxatge galàctic, però se li estan resistint Neymar, Mbappé i Hazard. Amb el belga, Florentino mira de seduir el Chelsea posant James en la negociació. L’última gran operació del Madrid va ser Bale, fa sis anys, i no consta en cap dels sis traspassos més cars. Courtois és l’última gran despesa.

Primer any del VAR

La implantació del videoarbitratge coincideix amb el pitjor any blanc

Per a molts, no és casualitat que el primer any en què s’hagi instaurat el videoarbitratge sigui el dels pitjors resultats del Madrid. El club, a més, ha encadenat setmanes d’incoherència en el criteri arbitral, amb canvis de discurs i queixes fins i tot institucionals.