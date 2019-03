Els esquiadors que no necessiten neu

“El rollerski o skiroll és una disciplina esportiva innovadora que es basa en poder practicar l’esquí sense necessitat de neu”, explica Arnau Boix quan li preguntes què feia amb dos esquís amb rodes als peus al seu poble natal, Anglès. D’acord que la localitat de la Selva es caracteritza per una temperatura baixa, però aquell dia no hi havia neu i uns 22 graus, no habituals al març, escalfaven l’asfalt. L’Arnau, de 24 anys, ja és empresari. Juntament amb el seu amic d’infantesa Carles Artigas té l’empresa dedicada al rollerski Rollgi. Però mai no havia imaginat que la vida el portaria fins aquí, ja que va estudiar la carrera de comunicació cultural a la Universitat de Girona i actualment està cursant un grau de teatre a l’Escola El Galliner, també a Girona.

“Tothom el pot practicar. Sí, d’acord, cal una mica de resistència física. De fet, els esquiadors professionals es posen en forma durant l’estiu amb l’skiroll”. És una modalitat esportiva que va néixer a mitjans dels anys 30 en països amb molta tradició d’esquí, com Noruega, per desplaçar-se per la ciutat. Però el moment clau en la història d’aquest esport, que no és olímpic, es va produir a Itàlia l’any 1975, quan es van fer les primeres competicions organitzades. Veure la selecció italiana d’esquí de fons practicant aquest esport de manera habitual fora de la temporada de neu va canviar-ho tot. Quatre anys més tard es va decidir fer una Federació Italiana encarregada d’organitzar i regular competicions a nivell estatal. A escala internacional, se celebren Mundials cada any, i des de principis del segle XXI es du a terme la Copa Mundial Fis Roller Ski cada dos anys.

“Els nostres serveis es divideixen en tres apartats: d’una banda, venem i lloguem material a particulars, però, de l’altra, també fem cursos de tecnificació per a l’aprenentatge de l’esport a grups d’amics i realitzem esdeveniments esportius”, explica l’Arnau. Aquests joves emprenedors, a més, tenen en ment crear una activitat extraescolar per a nens i nenes al setembre. Però, curant-se en salut, ja han acordat amb una de les entitats esportives més prestigioses de Girona (el GEIEG, el Grup Escolar i Excursionista de Girona) posar en marxa uns campus esportius de rollerski: “Una edició per Setmana Santa (del 15 al 18 d’abril) i una altra durant tot el mes de juliol, a l’estiu”, expliquen.

Rollgi és una iniciativa molt jove. I com que és una idea desconeguda per a molts en terres gironines, ja han guanyat diferents premis. “Aquest mes passat ens van donar el de Millor Projecte Emprenedor del 2018 a la comarca de la Selva”, diuen els seus responsables. Tota una fita per a una empresa que va posar-se en marxa fa poc, l’1 de desembre del 2017. L’Arnau es mostra feliç i content amb el guardó perquè “ha catapultat l’empresa”. Aquest premi els ha suposat un increment de l’activitat i del prestigi dins de la comarca, però a més tant el Carles com l’Arnau tindran un any gratuït d’assessorament i gestió empresarial gràcies al Consell Comarcal de la Selva.

Tot i la joventut de l’Arnau i el Carles, els dos propietaris són conscients que són temps difícils per tirar endavant una empresa. Per això, ja des de l’inici de la creació de Rollgi van ser tenir clar que s’havien de proposar petits objectius per anar complint-los a la perfecció de mica en mica. Un d’aquests objectius és “popularitzar l’esport i que la gent el conegui i el practiqui”, defensa Arnau Boix. Però, a més d’aquest objectiu, personalment aspiren a ser “els principals impulsors d’aquest esport a Catalunya, a ser els organitzadors de curses més importants i, a més, a crear un planter de nens i nenes que pugin entrenant-se amb aquest esport”.