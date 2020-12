L’estímul que el Girona buscava per activar la il·lusió

El Girona va sortir capcot d’Alcorcón fa quatre jornades. Massa problemes per a un conjunt que acumulava desgràcies, lesionats, sancionats i decisions –pròpies i externes– equivocades. Només havia aconseguit una victòria en set partits en una nit inoblidable contra l’Espanyol, però que a efectes pràctics només va significar tres punts, i estava amb un ull posat en les posicions de descens. Res a veure amb l’estat d’ànim amb què rep el Rayo Vallecano, un cop superada la primera gran situació delicada de la temporada. La tendència, a Montilivi, ha canviat radicalment i l’equip de Francisco, després de tres victòries consecutives, viu el millor moment del curs. De fet, se situarà en llocs de play-off d’ascens a Primera si aconsegueix derrotar el conjunt madrileny (19 hores, Movistar LaLiga).

Que al conjunt gironí se li entreveu una millora des de l’arribada del tècnic andalús a la banqueta no és cap novetat. Però potser sí que ho és que, tot i patir un inici de curs desafortunat, s’hagi plantat a la part alta de la classificació. Especialment, que ho hagi fet tan aviat. Ho expliquen diferents factors: des de la recuperació d’efectius –Aday és l'últim a estar a punt– fins al compromís que ha demostrat un vestidor que per fi ha trobat l’estímul que buscava per activar la il·lusió de tothom. Possiblement, i resultats a part, aquest ha sigut el principal mèrit de Francisco. Perquè amb tot el panorama que tenia, no només ha sabut gestionar perfectament el desgavell –hi ha hagut setmanes en què fer un entrenament amb cara i ulls era impossible–, sinó que ha tret forces per voler guanyar construint un bloc competitiu. El tècnic ho desitja i ho contagia. I Stuani s’encarrega de la resta. “Ens enfrontem a un aspirant a pujar a Primera, el Rayo és dels millors equips de la categoria. Haurem de fer un gran esforç i interpretar bé el que ens demanarà el partit, però seria important seguir en la línia positiva perquè ens reforçarà”, explica el tècnic blanc-i-vermell.

Més contundència a les àrees

L’uruguaià és el factor que ho desequilibra tot. Els nou punts que el club s’ha posat a la butxaca coincideixen amb el seu retorn al terreny de joc. Entre el pànic que senten els contraris quan el veuen i la injecció de moral que transmet als seus companys, el Girona sap que juga amb avantatge. Si, com va passar dijous amb el seu doblet, a sobre demostra que el seu nas continua com sempre, a Montilivi és festa major. “Encadenar triomfs és el que ens ha fet sortir d’una zona perillosa, però els punts sumats no confirmen que en sumarem més, així que hem de seguir millorant. Pensar més enllà, com sempre he dit, és un error. Ens hem d’oblidar del que ja hem aconseguit per aconseguir-ho de nou”, afegeix, i relativitza així el fet de poder derrotar a tot un rival directe, l'actual propietari de l'última vacant que donaria accés a les eliminatòries finals. “A tothom li agrada ser a dalt, però hem de ser humils. L’únic que ens assegurarà la victòria és que continuarem creixent, més enllà de la posició que ocupem”.

El pas endavant ofensiu no és l’únic aspecte representatiu d’un vestidor que espera donar un cop de puny sobre la taula i situar-se per primer cop en aquesta Lliga entre els sis primers classificats, recuperats els partits ajornats. Juan Carlos ha tancat la porteria amb clau i no ha encaixat cap gol en les tres victòries esmentades. L’equip també se sent segur al darrere. “Hem trobat certa estabilitat i la plantilla sap que confio en tothom. Ells m’ho posen difícil per decidir les alineacions, i jo ho agraeixo; perquè, independentment de qui jugui, qui en surt beneficiat és el col·lectiu”, finalitza Francisco.