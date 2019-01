Un estímul emocional que permet al Girona somiar amb la Copa

Mai abans, el Girona havia arribat als quarts de final de la Copa. Mai. I això que va néixer fa 88 anys. Però com que sempre hi ha una primera vegada per tot, el 24 de gener del 2019 serà recordat com el dia que el club gironí va trencar un sostre que semblava impossible d’assolir. Al Santiago Bernabéu i contra el Reial Madrid (21.30 hores, BeIN LaLiga), els aficionats blanc-i-vermells podran dir, per sempre més, que ja ho han viscut. “Es percep que és un partit especial i una eliminatòria molt bonica per al club i per a la ciutat. Ens ha d’omplir d’orgull ser on som i ho hem de disfrutar. No hi ha res impossible i, si hem arribat fins aquí, deu ser per alguna cosa. Ningú ens pot treure el fet de somiar”, valora Eusebio.

Des de l’èpica i el convenciment, el Girona ha derrotat l’Alabès i l’Atlètic, fent fressa en els moments oportuns per decantar les dues eliminatòries: contra els vitorians va empatar al minut 96 a l’anada i va remuntar a Montilivi gràcies a dos gols en cinc minuts, i la gesta del Wanda serà impossible d’oblidar. Amb tot en contra, Doumbia va posar la cama malgrat haver vist com Griezmann gairebé els envia a casa. Els d’Eusebio no tenen absolutament res a perdre, i solen navegar millor enmig d’una tempesta. Bloquejats a la Lliga, tenen en la Copa el seu estímul emocional per reaccionar i no caure en cap mena de depressió.

A la convocatòria de dinou jugadors, el tècnic val·lisoletà fa un esforç i s’emporta el gruix del nucli dur de l’equip: només descansa Pedro Porro i s’emporta els joves del filial Valery i Paik. Un cop més, farà rotacions. Tornarà Gorka a la porteria, i Muniesa a l’eix central. Alcalá i Bernardo o Juanpe l’acompanyaran. Ramalho jugarà al carril dret i Raúl García podria debutar a l’esquerra, un fet que situaría Granell al mig del camp, acompanyat d’Aleix Garcia o Douglas. I al davant, Lozano i Doumbia tindran una nova oportunitat. Amb el permís de Stuani, esclar, que no va jugar contra el Betis i podria ser el clau al qual l’equip s’agafi per creure en la seva classificació. Si l’uruguaià juga, tot pot passar.

Madrid i Barça, en vuit dies

Pot ser la setmana gran del Girona, la que espanti la incertesa domèstica i certifiqui una nova gesta a la Copa, com la que seria situar-se a cent vuitanta minuts d’una final. O la d’agreujar els dubtes, si tot s’esparraca i el descens continua acostant-se. Mentre ha anat superant eliminatòries, s’ha deixat punts a la Lliga. L’última victòria data del 25 de novembre, i ja han passat set jornades, convertint la sèrie en la pitjor de totes en la curta història dels gironins a l’elit. Aquella tarda van acabar dormint setens, empatats amb la zona d’Europa League, que ocupava el Madrid, i amb nou punts de marge sobre el descens. Una setmana més tard, la renda era de deu punts. Avui són dotzens, Europa ni es mira i el descens és a només quatre punts. No val a badar.

A Girona la il·lusió és màxima: en només vuit dies juga al Bernabéu i rep el Barça i el Madrid. No només no queden entrades per a la visita del líder, sinó que estan gairebé exhaurides per presenciar el partit de tornada contra el conjunt blanc des d’abans que la LFP fes públics els horaris i no s’hagi ni disputat el primer duel. Però perquè hi hagi alguna possibilitat d’arribar-hi amb opcions, cal treure un bon resultat a Madrid.

Tercer a la Lliga després de guanyar el Sevilla, el conjunt de Solari intenta revifar i esborrar una imatge preocupant que li ha deixat el títol a expenses de les errades de Barça i Atlètic. Qui sap si la Copa és l’excusa per intentar fer veure que els problemes no són tan greus, mentre espera que torni la Lliga de Campions. Amb baixes de pes com les de Keylor Navas, Bale i Asensio, el tècnic argentí rumia forçar a Benzema, que ja va jugar contra els de Machín, i s’aferra a la passió de Vinicius i a la recuperació de Kroos.

El Girona ja sap què és derrotar el Madrid: ho va fer el curs passat, amb una remuntada estratosfèrica a Montilivi. Aquest curs, en la jornada dos, va començar guanyant gràcies a un gol de Borja García, però dos penals van iniciar la davallada (1-4). La Copa sembla el moment perfecte perquè el Girona compleixi els seus somnis més atrevits i s’estreni en uns quarts de final per la porta gran.