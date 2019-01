L'exercici de la gimnasta Katelyn Ohashi que s'ha fet viral a les xarxes

Un 10, per la perfecció i el bon humor. Aquesta és la puntuació que es van endur la gimnasta nord-americana Katelyn Ohashi en l'exercici que va fer aquest cap de setmana i que s'ha fet viral a les xarxes socials. Els jutges van atorgar-li un 10 en la seva rutina i va rebre, també, l'ovació del públic.

Aquest és l'exercici complet que s'ha compartit milers de vegades a les xarxes socials i des d'on la gimnasta també ha rebut centenars d'elogis:

