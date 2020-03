L’experiment de Pep Lluís Martí frena el Girona (1-1)

Amb el que ha costat que el Girona trobi un onze inicial mínimament fiable, Pep Lluís Martí s’ha dedicat a experimentar. L’argument principal, totalment vàlid, indica que el balear vol tenir a tota la plantilla compromesa; conscient que és millor disposar de tothom que no pas tenir futbolistes amb cara de pomes agres. Però algun dels que juga no compleix i d’altres no responen a la confiança. Ha sigut una decisió de risc perquè guanyar significava superar, de cop, l’Osca i l’Almeria; acabar la jornada tercer i quedar-se a 4 punts del Saragossa, en zona d’ascens directe. I si l’equip ja tenia la baixa d’Aday, deixar a la banqueta Borja García i Brandon Thomas, que han acabat entrant, ha estat un luxe que potser no es pot permetre: ha perdut tants punts pel camí que el marge d’error és més petit que gran. L’empat contra el Mirandés (1-1) permet encadenar el sisè partit sense perdre però deixa la sensació que amb una miqueta més, l’equip s’hauria endut un botí millor i perd l’oportunitat de canviar significativament la classificació. Encara més quan Stuani ha marcat, de penal. Però unes mans de Granell confirmades pel VAR han permès a Matheus igualar.

Els escollits a l’alineació, Samu Saiz i Àlex Gallar, van ser les dues apostes més fortes de l’estiu. Tan sols el primer ha sabut trobar el seu lloc, amb intermitència, i demostrar que la seva incorporació va ser un encert. De Gallar, 30 jornades després del començament del campionat, només se sap que el primer dia va marcar vestint la samarreta de l’Osca; però el pitjor és que no transmet cap motiu positiu per creure en ell. La tercera novetat ha sigut Ramalho, que ha format parella amb Juanpe, l’autor d’un error inesperat en la sortida de la pilota en el minut 10 que Marcos André no ha aprofitat. La primera part del Girona en atac ha estat per oblidar, amb un únic xut de Samu Saiz. A la segona Limones s’ha convertit en l’heroi rebutjant les ocasions de Stuani, Ramalho i Samu Saiz, que ha forçat el penal amb què els gironins s’han il·lusionat. L'avantatge, però, ha durat poquíssim.