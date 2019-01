La família de Schumacher assegura que el pilot està "en bones mans"

L'expilot de Fórmula Michael Schumacher està "en bones mans", segons una declaració publicada aquest dimecres per la seva família, just un dia abans que el set vegades campió mundial de Fórmula compleixi 50 anys.

En el text, breu, es demana també "comprensió" per l'escassa informació que es proporciona sobre la salut de Schumacher, des que va patir un accident d'esquí, fa cinc anys.

"Podeu estar segurs que està en bones mans i que fem tot el possible per ajudar-lo. Si us plau enteneu que seguim els desitjos de Michael quan un tema sensible com la salut queda reservat a l'esfera privada", diu el comunicat dirigit als seguidors l'expilot.