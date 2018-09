Sergi Roberto, canviat abans d'hora per una lesió muscular

La presència de Sergi Roberto al partit de Champions League de dimecres vinent contra el Tottenham Hotspur corre perill després que el migcampista reusenc hagi estat substituït al minut 51 del partit contra l'Athletic. Quan tot just s'estava iniciant la segona la segona part, Roberto, que aquest cop ocupava la posició de pivot, ha notat unes molèsties musculars al quàdriceps de la cama dreta i no ha tardat en demanar el canvi. En el seu lloc ha entrat Busquets, que segurament hauria entrat per Semedo de no haver patit la lesió Roberto.

El reusenc ha notat una punxada a la cuixa dreta i ha aixecat el braç demanant el canvi instants després d'una acció on defensava un atac de De Marcos. En funció de l'abast de la lesió, podria perdre's també la pròxima concentració de la selecció espanyola de Luis Enrique, que tornarà a l'acció la primera setmana d'octubre.