Les federacions esportives faran cursos d’inserció laboral per a 280 joves de col·lectius vulnerables

La seu de la Unió de Federacions ha acollit aquest migdia la presentació de la tercera edició d’INSERsport, el programa que incideix sobre la formació esportiva, la inserció laboral, la paritat i els hàbits saludables de joves amb risc d’exclusió social. L’acte ha estat encapçalat pel president de la UFEC, Gerard Esteva, i representants de les institucions i entitats col·laboradores del programa: Maite Fandos, diputada d’esports de la Diputació de Barcelona, i Susana Algarra, directora de Banca d’Institucions de CaixaBank.

En aquesta tercera edició hi participaran 14 federacions esportives i 280 joves i s’hi ha implicat 5 municipis (Sabadell, Terrassa, Sant Adrià de Besòs, Premià de Dalt i Barcelona) i 45 entitats del tercer sector social i diferents administracions. El projecte, doncs, creix. D’una banda, surt fora de Barcelona; i passa dels 85 joves de la primera edició als 280 participants d’enguany. “Aquesta iniciativa no funcionaria si les tres potes que el formen: formades per les entitats del tercer sector, els ajuntaments i les federacions integrades a la UFEC, no actuessin conjuntament”, ha afirmat Milena de Murga, responsable d’Acció Social de la Unió de Federacions Esportives Catalanes.

Però hi ha suports que es mantenen intactes. Com els de l’Obra Social La Caixa, la Diputació de Barcelona. Per la Caixa, el projecte és una aposta per “educar els joves en un entorn que els brinda oportunitats de créixer, trobar feina i desenvolupar valors”, ha explicat Susana Algarra. Per la seva banda, per a Maite Fandos, diputada d’Esports de la Diputació de Barcelona, la participació de l’ens supramunicipal en projectes com INSERsport és un pilar de la seva estratègia. “Es tracta d’un programa que fa xarxa i que va néixer com quelcom inusual. Mai abans s’havia fomentat la inserció laboral a través de la unió d’esport i tercer sector”, ha exposat Fandos.

651x366 Foto de família / UFEC Foto de família / UFEC

Més federacions

Les federacions esportives també senten, cada cop més, aquest programa com seu. De les 10 inicials, aquest any s’hi han implicat 14 entitats. Bàsquet, vòlei, futbol, futbol sala, beisbol, subaquàtiques, lluita, paralítics cerebrals, hoquei, esgrima, entitats excursionistes, handbol, judo i patinatge.

La Federació Catalana de Voleibol, per exemple, fa tres anys que hi participa. “Sempre intentem sumar-nos a aquest tipus d’iniciatives. Enguany, els oferim una formació que, a partir de la segona setmana, si saben redactar una acta, ja els permet treballar”, ha comentat Carlos Garcia, Director de Promoció i Esdeveniments de l’entitat. En canvi, per a la Federació Catalana de Futbol i la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques (FECDAS) serà la primera vegada. “Per nosaltres, és una oportunitat per fer a gran escala allò que ja veníem fent a escala local. Volíem apostar per formar, però sobretot, per facilitar l’accés al mercat laboral”, ha dit Israel López, Director de l’Escola Catalana d’Entrenadors de la Federació Catalana de Futbol. Les activitats subaquàtiques aporten” valors de superació pel contacte amb l’aigua, molts cops allunyat de la cultura de molts dels joves del projecte, i pel contacte amb la natura”, ha reblat Guillermo Álvarez, vicepresident de l’entitat.

Cinc municipis

Com dèiem més amunt, el programa s’ha estès al territori. A més de Barcelona, Sabadell, Terrassa, Sant Adrià de Besós i Premià de Dalt són els municipis on es desenvoluparan les formacions. Per a la nostra ciutat, representa “un present per als joves. Tenen l’oportunitat de formar-se en poc temps, treballar i esdevenir un exemple per als petits que també en formen part”, ha dit Josep Triadó, alcalde de Premià de Dalt.

Els joves, els protagonistes

Els joves, persones refugiades i en demanda d'asil, joves migrats no acompanyats, en pobresa extrema, amb malaltia mental, amb alguna discapacitat o víctimes de violència familiar, són derivats de 40 entitats del tercer sector i diferents administracions. Com els Centres de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència, la Direcció General d'Execució Penal, o de Justícia Juvenil, i els serveis socials de diferents municipis.

Ann Denzel va aconseguir el certificat d’auxiliar de taula de bàsquet el 2018. Té 16 anys, és de Ciutat Vella i juga a bàsquet en un equip femení. “M’agrada molt l’esport. Faig bàsquet des de petita i gràcies a INSERsport potser podré arribar lluny en això”, ha explicat. Per la seva part, Annass Khalid, 20 anys, és marroquí i aquest any ha començat el curs d’arbitratge amb la Federació Catalana de Futbol Sala. “INSERsport et permet a més fer amics i passar una bona estona amb altres nois que comparteixen els teus interessos”, ha reblat.