La felicitat de tornar a veure Stuani vestint la samarreta del Girona

El Girona associa la figura de Cristhian Stuani a la felicitat. L’uruguaià ha donat tantes tardes d’alegria que les generacions que s’han apropat a Montilivi en els últims anys parlaran sempre de les seves fites. D’aquell primer gol a Primera, quan el club gironí vivia en un preciós conte de fades descobrint que els bons moments eren possibles. En les dues victòries contra el Madrid. En la nit que un doblet seu va silenciar el Camp Nou o que un meravellós cop de cap va ser el pròleg d’un orgasme col·lectiu eliminant l’Atlètic a la Copa. Stuani, pel Girona, és molt més que un futbolista. Perquè si ha brillat en els dies assenyalats, també ho va fer en tardes menys atractives, però que ell es va encarregar del fet que valguessin la pena. Ningú en categories professionals ha marcat més gols vestint la samarreta blanc-i-vermella: 72 gols en 109 partits.

Contra el Mirandés (21.30 hores, Movistar LaLiga), Stuani serà la gran atracció d’un conjunt que necessita l’impacte i l’esperança que provoca. “És fantàstic recuperar-lo, el seu compromís és enorme”, assegura Francisco, que només ha pogut comptar amb ell en dues estonetes en el que portem de competició a causa d’unes molèsties musculars que no han deixat de fer-li la guitza. “És la nostra bandera. Per a tothom és una alegria que torni i ha fet un esforç immens que li agraïm. Ens encanta veure’l amb aquesta predisposició”. El Girona també recupera Nahuel Bustos, tot i que perd Pablo Moreno. Més garanties ofensives per a un conjunt que només ha marcat deu gols en catorze partits, el tercer pitjor de la categoria. Sense anar més lluny, només Stuani el curs passat en portava nou a hores d’ara.

Però Francisco sap que amb Stuani sol no n’hi haurà prou. Si no el Girona encara continuaria a la màxima categoria, perquè l’uruguaià pot fer miracles però fins a un límit. “Som un equip i aquí hem de sumar tots. Ens hem d’aixecar i posar molt de la nostra part, perquè tot el que no sigui guanyar sempre complica les coses”, afegeix el tècnic blanc-i-vermell, instal·lat a la part mitjana-baixa de la taula després d’una sèrie de resultats nefastos (una victòria en set partits). “Hem d’entendre el context que vivim: no hem fet pretemporada, patim moltes baixes... Ens preocupa la imatge, però no podem analitzar els partits sense saber què passa al darrere de cada jornada”. A Montilivi ja s’han perdut més partits que en tota la Lliga del curs passat. “Estem fotuts, perdre mai és agradable. Però ja hem passat el dol i no podem mirar cap a un altre costat, ens hem de tornar a convèncer de qui som, recuperar l’ambició i corregir els errors”, opina.

Cap dubte amb Francisco

En cap cas, la direcció esportiva té dubtes amb Francisco, conscient de les limitacions i les dificultats que ha de passar només per intentar dur a terme cada entrenament. “Depenc dels resultats, com tothom, però sento que tinc la confiança de l’entorn. Així m’ho demostren, per això estic segur que la bona feina s’acabarà reflectint. Molts cops les derrotes ho tapen tot, però també estem fent coses bé encara que el rendiment general no sigui bo. El que no podem fer és estar cohibits, els jugadors han d’estar tranquils per donar el millor de si mateixos. Qui assumeix els errors sóc jo, els futbolistes han de jugar”, finalitza el tècnic del Girona.