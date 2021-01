Les ferides encara obertes del pas de Setién pel Barça

El pas de Quique Setién pel Barça continua causant estralls tant al vestidor com als despatxos. El tècnic que havia de fer millorar el rendiment de la plantilla després de la destitució d'Ernesto Valverde, la negativa de Xavi per fer salt a la banqueta del Camp Nou i l'opció descartada de Pochettino, continua obrint fronts. I això que va ser un dels primers que va pagar les conseqüències del naufragi de Lisboa (2-8 contra el Bayern), símbol definitiu d'una deriva que també va causar el burofax de Messi i la dimissió en bloc de la junta de Josep Maria Bartomeu. Setién no només no va ser capaç de capgirar la mala dinàmica de Valverde, de guanyar algun títol, d'apostar pels joves o de lidiar amb determinats futbolistes, sinó que ara, quan han passat cinc mesos del seu acomiadament, encara manté oberta una causa amb el club per poc més de quatre milions d'euros, que és el que li queda per cobrar d'un contracte, vigent fins al juny del 2021, que Bartomeu va trencar unilateralment.

Parla clar de la situació del Barça el fet que la directiva, que al gener havia aprovar la liquidació de Valverde a canvi d'onze milions, intentés estalviar-se un terç d'aquesta xifra a l'hora de fer fora Setién. El pla per evitar la despesa va ser buscar arguments per justificar un acomiadament procedent. Així, l'expreparador del Betis va rebre una carta en què el club intentava explicar per què havia deixat de comptar-hi. Segons va informar la Cadena SER, l'escrit, amb data del 15 de setembre, basava la suposada "incapacitat" de Setién en promeses incomplertes, mals resultats a les tres competicions, dificultat per aplicar el seu criteri i "falta de lideratge pública i notòria" en relació amb el seu assistent principal, Eder Sarabia. Una estratègia de dubtosa altura moral que des del club, on ara mateix no hi ha diners ni persones amb atribucions per poder solucionar el tema, veuen com una manera d'endarrerir el pagament al màxim. "Estan desesperats. Volen que Setién es cansi, però ell no té cap pressa perquè no l'esperen enlloc", apunten des del Camp Nou, on tenen clar que el cas no arribarà a judici perquè el pròxim president arribarà al càrrec "amb ganes d'apagar focs". Per tant, a la pràctica, el deute amb Setién serà com els ajornaments que la gestora va pactar fa uns mesos amb els jugadors. L'entitat té fins al 30 de juny per pagar-lo.

De Valverde fins a Koeman, el Barça ha patit greument els efectes d'una pandèmia i s'acabarà gastant vora 20 milions en indemnitzacions, perquè el tècnic neerlandès no va sortir gratis de la seva selecció. Però els danys col·laterals de tanta inestabilitat a la banqueta no només tenen una lectura econòmica: també afecten en termes de vestidor. L'últim exemple l'encarna Sarabia, que a diferència de Setién sí que va arribar a un acord per sortir del club i començar a volar sol. Tot i que tenia ofertes d'equips de Segona, va acceptar la proposta per entrenar l'Andorra, de Segona B, un equip que és propietat de Gerard Piqué, amb qui va coincidir fa pocs mesos al Barça.

Piqué, una ànima lliure

Que el central català, ara lesionat de llarga durada, hagi confiat en l'entrenador basc per intentar dur el seu projecte al futbol professional ha estranyat l'entorn barcelonista, però no tant entre els seus companys de plantilla, que sabien que Piqué mantenia una bona relació amb Sarabia i feia, juntament amb Sergio Busquets, de mediador quan alguns pesos pesants criticaven els mètodes de Setién i del seu ajudant de capçalera. "El Geri va per lliure, ja es va veure en la negociació salarial", recorden a l'ARA fonts pròximes al vestidor, en referència a l'acord que alguns futbolistes van tancar en paral·lel a la negociació col·lectiva per diferir sous. Altres veus apunten que el moviment del defensa amb Sarabia és "un cop baix" per a jugadors com Messi o Jordi Alba, que després del famós cooling break a Vigo van amenaçar amb no entrenar-se si Sarabia no demanava disculpes públiques per la seva actitud. "Li retreien que es dirigís a jugadors de primer nivell com si fossin de regional", reblen.

Piqué, igual que Messi, no va estar d'acord amb la destitució de Valverde. "No em va semblar coherent fer-ho a mitja temporada", va reconèixer el central a La Vanguardia. En canvi, no es va alinear amb l'argentí o amb Suárez a l'hora de jutjar Setién i Sarabia, cosa que també va afectar altres homes amb pes específic com Ter Stegen i De Jong. "Amb Koeman s'ha recuperat el respecte pel tècnic, però ja fa mesos que el vestidor no és una pinya", observen a Sant Joan Despí. Fins i tot el mateix Messi, que acaba contracte al juny, ho va deixar entreveure en una entrevista recent: "Hi ha gent nova i costa unir-nos com abans".