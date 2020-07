El final de la Lliga acabarà als jutjats per culpa del covid-19

Menys de 24 hores després de treure pit per haver pogut acabar el campionat de Primera Divisió, el president de la Lliga, Javier Tebas, va veure com li esclatava un escàndol a l’última jornada de Segona, amb el positiu de diferents jugadors del Fuenlabrada, el club en què, coses del destí, l’advocat és el seu fill. La patronal (LaLiga) va decidir que el partit Deportivo-Fuenlabrada no es jugués, trencant la regla no escrita que estableix que les dues últimes jornades s’han de jugar amb horari unificat, per evitar situacions com aquesta, en què el Fuenlabrada haurà de jugar contra un Dépor que ja ha baixat, i necessita sumar punts per jugar el play-off d’ascens a Primera.

El resultat és que diversos clubs ja han anunciat que presentaran una denúncia als jutjats. Dos d’ells, el Deportivo i el Numància -que van perdre la categoria precisament dilluns-, han demanat que la pròxima temporada la Segona Divisió passi a tenir 24 clubs, en lloc dels 22 actuals. De moment, el consell directiu de LaLiga ja ha deixat clares dues coses: la Segona Divisió no s’ampliarà i no es repetirà tota la jornada, tal com molts equips demanen. Però la reunió que estava prevista ahir per tractar el cas va ser suspesa, davant d’un escenari molt tens amb clubs amb posicions oposades. I pel mig, patint els danys col·laterals, el Girona encara no sap si li tocarà jugar aquest dijous, tal com estava previst, el seu partit contra l’Almeria de la promoció d’ascens. Passi el que passi al Deportivo-Fuenlabrada ajornat, el Girona sap que el seu rival seria l’Almeria. Però ahir cap dels dos clubs havia rebut una notificació oficial sobre si el partit es jugarà en la data prevista o s’ajornarà per permetre que els dos duels del play-off es juguin a la vegada. La segona semifinal enfrontarà el Saragossa contra l’Elx, ara mateix sisè classificat, o el Fuenlabrada. L’equip que va fer saltar pels aires els plans de Javier Tebas, president de LaLiga, que havia fet de la finalització del torneig a la Primera i la Segona Divisió gairebé una qüestió personal. Tebas va deixar clar que l’última jornada “evidentment no es repetirà”, defensant la gestió del Fuenlabrada malgrat els positius.

📺 RUEDA DE PRENSA | Esta es la rueda de prensa del asesor deportivo del Real Club Deportivo Richard Barral esta mañana en Abegondo: https://t.co/wTiGu7BdzM "Esto no puede quedar así, no hay ninguna razón para tomar la decisión que se ha tomado" pic.twitter.com/sdHzsAb6IA — RC Deportivo (@RCDeportivo) July 21, 2020

Tebas va admetre que davant de l’augment de positius per covid-19 a Espanya havia demanat personalment als 42 clubs professionals molta cura. “Des de fa tres o quatre setmanes ja advertíem que estàvem a la corda fluixa i la situació ens podia portar a algun problema en algun partit”. De fet, fonts de LaLiga confirmen que alguns clubs, dels quals no es coneixen els noms, han estat sancionats per no complir els protocols de seguretat. LaLiga nega que s’hagin amagat positius en altres equips, motiu pel qual els únics registrats aquests mesos serien els del Fuenlabrada.

Viatjar malgrat els dubtes

El club madrileny ha acabat al centre de la tempesta perquè després del partit contra l’Elx de la penúltima jornada va detectar un primer positiu en un jugador. El protocol de la Lliga exigeix un test després dels partits i un altre 48 hores abans del pròxim partit en el cas de l’equip visitant. En aquest segon test, tres membres del cos tècnic van donar valors alterats, amb un resultat “no concloent”. Davant dels dubtes, el Fuenlabrada va decidir fer una nova tanda de tests per iniciativa pròpia el mateix dia de partit, just abans de volar. I quan van arribar a l’hotel de la Corunya van descobrir que sis jugadors i dos treballadors del club havien donat positiu. “Tots els que van volar havien donat negatiu fins llavors”, es justifica el club. Però la Xunta de Galícia i l’Ajuntament de la Corunya han obert una investigació i no descarten iniciar accions legals contra el Fuenlabrada. “Haurien pogut provocar un brot a la ciutat, ha sigut un comportament irresponsable”, deia l’alcaldessa Inés Rey. Ahir es van fer nous tests als jugadors, que segueixen confinats a l’hotel, i sis van donar positiu. Cinc d’ells formen part del grup de vuit que ja van donar positiu en els tests de dilluns.

Por otro lado, queremos manifestar nuestra indignación y preocupación por el nulo interés mostrado desde ciertas instituciones y algunos clubes de fútbol por el estado de los integrantes del CF Fuenlabrada afectados por la COVID-19. — C. F. Fuenlabrada (@CFuenlabradaSAD) July 21, 2020

La Lliga es defensa, tot i que ha quedat clar que va permetre volar al Fuenlabrada quan hi havia un risc de contagis. Fonts de la Lliga expliquen que dilluns es va acordar jugar tota la jornada, excepte el partit de Riazor, pactant-ho amb la Federació i el Consell Superior d’esports (CSD), ja que van prioritzar jugar al màxim perquè molts jugadors acaben contracte aviat en aquest estiu alterat pel covid-19. Ara la Lliga haurà de buscar data al Deportivo-Fuenlabrada, sabent que el club local medita no presentar-s’hi. I, abans, caldrà decidir quan es juga el Girona-Almeria de semifinals del play-off d’ascens. La Lliga del covid-19, la més llarga de la història, es convertirà també en la Lliga dels jutjats. De les graderies buides es passarà als tribunals plens d’equips defensant el seu futur.