El millor fitxatge del Girona és la continuïtat de Cristhian Stuani

El Girona ja pot buscar tots els reforços que vulgui, en aquestes darreres hores de mercat, que cap serà millor que Cristhian Stuani. L’uruguaià és a un pas d’assegurar la seva presència a Montilivi per quart any. Amb contracte fins al 2023, el màxim golejador històric dels blanc-i-vermells a la LFP, amb 72 gols en 107 partits, serà la gran esperança per continuar creient en el projecte. La voluntat de les dues parts, sempre que l’entesa econòmica fos un fet, era la de continuar plegats. El futbolista ha rebutjat ofertes per entendre que no eren prou atractives i l’entitat ha aconseguit rebaixar la massa salarial per donar-li el que mereix. Tothom hi surt guanyant: Francisco s’assegura uns gols que seran molt necessaris, Stuani mantindrà la vida que tan feliç el fa, i l’afició recuperarà l’optimisme. “Compto amb ell per tota la temporada, naturalment. Així ens ho està demostrant amb la seva actitud en el dia a dia”, assegura Francisco.

I això que quan l’Elx va privar els gironins de tornar a la màxima categoria, quedar-se’l semblava impossible. Tant Quique Cárcel com Pere Guardiola, tot i no voler descartar-ho mai, asseguraven que el més normal era que Stuani i el Girona separessin els seus camins. Sense que ell obrís la boca en cap moment, a excepció d’una tarda en què va penjar un vídeo emotiu a les seves xarxes social que va aturar el cor d’uns quants, el pas del temps ha canviat la perspectiva d’una operació que si ara no es produís sí que seria una autèntica tragèdia. Perquè el club ja està convençut que l’uruguaià seguirà, no té cap pla B en marxa i no existeix marge suficient per portar-li un substitut amb cara i ulls. Ja prou complicat és quadrar una plantilla encara amb limitacions per cobrir, per imaginar-se que a l’últim moment la principal estrella toca el dos, amb la punyalada a l’ànima que significaria el seu comiat.

Francisco ja podrà comptar amb Stuani en la visita del Fuenlabrada a Montilivi (12 hores, Movistar LaLiga). Després de la derrota en l’estrena, els gironins desitgen aconseguir la primera alegria del curs. “No és una setmana fàcil perquè hi ha molts jugadors amb problemes físics, però també vam fer coses bones i les hem de potenciar. Hem de ser realistes i saber que jugarem contra un equip que ha sumat set dels nou punts en joc. No ens valdrà per res tenir la pilota i prou, el que és primordial és tenir gana i més malícia”, afirma el tècnic del Girona. Podria debutar Luna, el darrer fitxatge, per la sanció de Franquesa i la baixa d’Aday Benítez. Tampoc hi seran els davanters Zeballos i Pablo Moreno. Una altra de les confirmacions que s’ha produït és la renovació de Bernardo fins al 2023. Cauran més cares noves, perquè l’andalús vol peces al mig del camp, als extrems i a la davantera. “En falten dos o tres, com a mínim”, afegeix.

El futur de Granell és una incògnita

Ara com ara, el Girona disposa de tres fitxes lliures, una xifra que augmentarà en cas de possibles sortides. Les mirades se centren en Àlex Granell, del qual ningú sap què acabarà fent. El capità pot marxar, però també quedar-se. Hi ha equips de Primera interessats, però ningú acaba de fer el pas. I la principal por ja no és que marxi, que també, sinó que com passaria amb Stuani, el temps de reacció seria pràcticament inexistent. “M’ha insistit que vol jugar i jugarà, això diu molt del seu compromís. Però veurem què passa dilluns”. Quique Cárcel té diferents carpetes treballades, pel que pugui passar. “Necessitem que arribi gent i tenir l’equip més equilibrat possible, haurem d’esperar a l’últim moment. Sé que s’està fent feina, i tant de bo tot acabi com pretenem”, finalitza Francisco.