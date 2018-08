Una nit que el Girona vol viure com si fos la primera vegada

Amb les forces renovades, el Girona d’Eusebio Sacristán es veu les cares amb el Valladolid (20.15 h, BeIN LaLiga) coincidint amb el tret de sortida del seu segon any entre els millors. Montilivi espera ansiós el retrobament amb una plantilla que té el repte de confirmar que la desena posició del curs passat no va ser cap casualitat. De caràcter, els blanc-i-vermells en van sobrats, orgullosos de formar part d’una era que ha demostrat que els somnis es poden fer realitat i que es pot aconseguir que cada partit sigui una experiència irrepetible. Volen que aquesta aventura no s'acabi, i aquest és el gran secret que permet deixar-se portar per les emocions. “Ja sabem de què va això, es va veure fa només un estiu, i crec que és clau viure-ho tot com si fos el primer cop que ens passa. Les experiències seran noves, tot i que hem de seguir amb energia i força, competint des de la humilitat i els valors que ens han fet grans”, subratlla Eusebio, el nou inquilí de la banqueta gironina, que s’estrena contra l’equip de la seva terra. “Estic unit al Valladolid, allà vaig créixer. Tindrem al davant un rival molt esperançat pel fet de tornar a l’elit; sé què suposa per a ells competir a Primera i voldran mantenir la inèrcia. M’alegra veure’ls aquí i els respectem, però em dec al Girona i vull guanyar. Seria important fer-ho, malgrat que encara ho seria més competir a un bon nivell i transmetre bones sensacions. Espero veure que els automatismes es van agafant i que sabem controlar el que depèn de nosaltres”.

Les baixes de Mojica, Ramalho i Planas, lesionats, i d'Aday, sancionat, obliguen a recórrer a quatre futbolistes del Peralada: Pedro Porro, que serà titular, Montes, Giorgi i Soni. A la llista de 19 homes hi trobem l'anglès Patrick Roberts, que jugarà cedit aquest curs procedent del Manchester City. "Té moltes possibilitat de créixer i creiem que ho podem aprofitar", valora Eusebio, que descriu el paper de l’extremeny Pedro Porro, que segurament acabarà tenint fitxa del primer equip. “No cal que li digui res, quant a mentalitat i personalitat està confiat. S’ha guanyat el fet d’estar amb nosaltres, i tenir continuïtat dependrà exclusivament d’ell, tot i que està preparat per jugar al màxim nivell”. Els que sí que han entrat a la convocatòria són Bounou i Timor, malgrat que la seva presència a l’onze no està assegurada i dona opcions a Gorka i Pere Pons. On tampoc està clar és al davant: Lozano i Stuani es juguen una posició. “Ja he resolt el dilema, però no ho sabreu fins a l’escalfament; qualsevol dels dos ens ofereix garanties”, explica el tècnic entre rialles, exemplificant el bon ambient que es respira a Montilivi en les hores prèvies d’un duel que els gironins volen acabar amb els tres punts a la butxaca.

Ser valents

El que ja genera aprovació és el canvi de sistema i de conceptes implantat. Amant de l’atreviment, Eusebio vol que els seus homes continuïn polint un engranatge en què la valentia sigui el més important de manera indiscutible. “Ens està anant bé i ens comencem a trobar a gust malgrat que tenim un llarg marge de millora. Volem sumar la victòria des del nostre mereixement, anant-la a buscar des de bon principi”. El Valladolid, que també ha hagut de recórrer al filial davant l’allau de baixes (Ivi és la més destacada), no ha guanyat mai en partit de Lliga a Montilivi, un estadi preparat per obrir la nova graderia del gol sud i per estrenar les torres d’il·luminació en una nit que el Girona vol viure amb la il·lusió de la primera vegada.