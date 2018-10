La fotografia que li falta a LeBron James

Després de vuit temporades seguides disputant la final de la NBA, és molt probable que LeBron James vegi les pròximes sèries pel títol a través de la televisió. El jugador va fitxar pels Lakers i trigarà un temps a fer competitiva la franquícia. L’equip és jove, i l’estiu que ve tindrà marge salarial per contractar una altra estrella, però fins que això no passi sembla impossible que pugui competir amb els grans favorits a l’anell de campió. Tot i la seva mítica història, el conjunt de Los Angeles només va guanyar 35 partits l’última temporada. Aquest cop el repte del dorsal 23, que haurà d’esperar que joves com Lonzo Ball, Josh Hart, Brandon Ingram i Kyle Kuzma madurin, és a mitjà termini.

Tot i això, la bogeria ha viatjat de Cleveland a Los Angeles i la samarreta groga de LeBron James es convertirà aviat en una de les més venudes de la història. La combinació dels Lakers amb el millor jugador de la competició té riscos esportius, però econòmicament serà una operació rodona per a tothom. El jugador ha signat un contracte de 154 milions de dòlars i la franquícia ja ha experimentat un creixement desmesurat de la demanda d’entrades i de marxandatge.

Després de fer campions els Miami Heat i els Cleveland Cavaliers, LeBron James deixa una Conferència Est que dominava amb autoritat i haurà de guanyar-se el respecte a l’Oest, on el nivell és molt superior. Els Golden State Warriors, que s’han reforçat amb DeMarcus Cousins per buscar el seu tercer títol consecutiu, i els Houston Rockets, que han convençut Melo Anthony, són els dos grans aspirants a l’anell, però el nivell mitjà dels equips és molt superior al que hi ha a l’altra banda del país. El sistema de divisions i conferències de la NBA obliga a jugar més partits contra els rivals més pròxims i, per tant, James s’enfronta a la temporada regular més dura de la seva història. Ho fa, a més, liderant un equip amb més passadors que tiradors. El repte de proclamar-se campió amb tres samarretes diferents, però, esperona el jugador d’Akron.

Un cop recuperats Kyrie Irving i Gordon Hayward, els Boston Celtics són el tercer equip amb opcions de lluitar per l’anell.

Rubio, més ben situat que els Gasol

La temporada de Pau i Marc Gasol als Spurs i els Grizzlies no es preveu senzilla. L’equip de Sant Antonio s’ha quedat sense Kawhi Leonard, Tony Parker i Manu Ginobili i el de Memphis no ha acabat de completar la reconstrucció prevista. Les millors perspectives són per als Utah Jazz de Ricky Rubio, on l’aposta per la cultura col·lectiva està generant il·lusió.