El futbol plora la mort de Davide Astori, capità del Fiorentina

A Florència, on el 2009 el capità de l’Espanyol Dani Jarque va morir mentre dormia a la Ciutat Esportiva de Coverciano, les flors i espelmes omplien les portes de l’estadi Artemio Franchi. El capità del Fiorentina, Davide Astori, va ser trobat mort als 31 anys a l’habitació de l’hotel d’Udine on descansava l’equip toscà abans del seu partit de la Serie A. Tots els partits de la jornada, inclòs un derbi a Milà, es van ajornar per decisió del president de la competició, Giovanni Malagò, en senyal de dol per la pèrdua d’un jugador que havia arribat a la selecció italiana. A Gènova, on es jugava a les 12 h un Genoa-Càller i l’estadi ja estava ple, els aficionats van respondre a la decisió de suspendre el partit amb un llarg aplaudiment.

Davide Astoria dormia sol, a diferència de la major part de jugadors del Fiorentina, que ho fan en parella. I ahir al matí no va baixar a esmorzar. Com que tampoc responia al telèfon, un dels massatgistes del club va pujar a l’habitació, on el va trobar mort, segons les primeres hipotèsis, a causa d’una aturada cardíaca, segurament quan dormia. Unes hores abans havia jugat amb la PlayStation amb el seu company d’equip, el porter Marco Sportiello. El club es va posar en contacte amb els pares del jugador, a Bèrgam, i amb la seva dona, amb qui vivia prop del riu Arno, a Florència, abans de fer pública una notícia que va provocar una allau de mostres de solidaritat amb el club toscà. Especialment dels clubs que els últims anys han patit casos semblants, com el Sevilla, que va recordar la pèrdua d’Antonio Puerta, i l’Espanyol, amb Jarque. A Itàlia, l’últim cas semblant va ser el de Piermario Morosini, jugador del Liorna, que va morir durant un partit contra el Pescara per una aturada cardíaca, el 2012. Abans, el 1969, un jugador del Roma, Giuliano Taccola, havia mort al vestidor abans d’un partit al camp del Càller, i el 1977 Renato Curi va perdre la vida durant un Perusa-Juventus. Actualment l’estadi de Perusa porta el seu nom.

Astori, nascut a San Giovanni Bianco, a la província de Bèrgam, era un defensa central dur, un capità que s’havia guanyat la complicitat dels seus companys i dels aficionats d’un club complicat com el Fiorentina. Complicat perquè socialment és gran, però fa molts anys que no guanya, i això afegeix pressió a qui es posa la samarreta viola. Format en un club vinculat al Milan, el Ponte San Pietro, Astori havia arribat al juvenil del Milan el 2005, però va encadenar cessions en clubs com per exemple el Pizzighettone i el Cremonese, fins que el 2008 el va fitxar el Càller sard, on es va convertir en un dels centrals amb més futur d’Itàlia, i va debutar el 2011 amb la selecció italiana. El 2014 va passar al Roma i el 2015 al Fiorentina.

L’equip toscà, que aquesta temporada es troba a mitja taula entrenat per Stefano Pioli, farà un homenatge al jugador avui a l’estadi Artemio Franchi, però els funerals es faran a Bèrgam demà. La UEFA va anunciar que es faria un minut de silenci en tots els partits de competicions internacionals d’aquesta setmana.