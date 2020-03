Sense futbol, bàsquet, tenis ni motor... quins esports puc seguir?

La Lliga espanyola va anunciar que s'aturava, com també ho van fer, tot i que més tard, la Bundeslliga, la Premier, la lliga francesa i també una gran part dels tornejos europeus. També la Champions i l'Europa League. Al món del bàsquet tot està aturat, com en el tenis i el motor, perquè tant la F1 com MotoGP van cancel·lar les primeres proves dels campionats.

Aquest cap de setmana encara hem pogut veure alguna competició. Tot i que retallades pels esdeveniments, en el món del ciclisme la París-Niça ha tirat endavant (tot i que amb restriccions de públic), igual que el Ral·li de Mèxic. Les dues proves s'haurien d'haver acabat aquest diumenge, però finalment es va decidir posar-hi fi un dia abans i van coronar Maximilian Schachmann i Sebastién Ogier.

Però ara, què queda encara actiu? Tot i que sembli que totes les competicions esportives s'han cancel·lat, anul·lat o ajornat, encara queden esports als quals ens podem aficionar en aquests quinze dies que ens hem de quedar a casa. A Teledeporte, per exemple, l'única proposta que tenien en la programació en directe eren els partits de l'All England de bàdminton que s'ha disputat fins aquest diumenge a Birmingham, però a partir d'aquest dilluns tot són repeticions. En canvi, a Eurosport, un altre canal esportiu, sí que trobem una competició en directe a partir de dimarts que ve. Es tracta de les Coral Series de snooker, una modalitat de billar, que es disputen a Llandudno, a Gal·les, fins al dia 22.

651x366 Les Coral Series de 'snooker', una modalitat de billar, s'allarguen fins al 22 de març / PETER CZIBORRA / REUTERS Les Coral Series de 'snooker', una modalitat de billar, s'allarguen fins al 22 de març / PETER CZIBORRA / REUTERS

Si el billar no és un esport que ens apassioni (sempre ens podem deixar sorprendre i donar-li una oportunitat!), podem ser més tradicionals i menys agosarats i continuar optant per l'esport rei. Sí, les grans lligues de futbol europees s'han aturat, però no tot s'acaba aquí. ¿Sabies que els futbolistes continuen celebrant gols als cinc continents? Pel que fa al Vell Continent, a Turquia continua en marxa la Super Lliga i igual passa amb la Premier League de Rússia. On més roda la pilota és a Amèrica, sobretot a la zona central i al sud. A l'Argentina els partits es disputen a porta tancada, tot i que alguns equips, com River Plate, s'han negat a jugar. River, per exemple, no es va presentar aquest dissabte al partit de la fase de grups de la Supercopa de l'Argentina que l'enfrontava a l'Atlético Tucumán. Diego Armando Maradona, entrenador del Gimnasia y Esgrima de La Plata, ha sortit en defensa dels de Buenos Aires, tot i ser l'etern rival de Boca Juniors, equip on ell havia jugat. Al Brasil, per la seva banda, també continua rodant la pilota sobre la gespa, igual que a Xile i a Guatemala on, si no hi ha canvis d'última hora, dissabte arrencarà el Torneig Clausura. A Mèxic, per la seva banda, amb 26 casos de coronaviorus detectats, les autoritats han decidit no suspendre les competicions i disputen els partits a porta tancada.

A l'Àfrica, les lligues del Marroc i de Sud-Àfrica, dues de les més importants del continent, continuen endavant, igual que a l'Àsia: en alguns països de la península Aràbiga també estan jugant partits de futbol sense públic a les graderies, tot i que a Qatar, per exemple, van jugar fins aquest dissabte, quan la federació va decidir fer com les grans lligues europees i aturar la competició. A Austràlia, finalment, juguen amb total normalitat: sense restriccions i amb públic a les graderies.

🏁 FULL TIME



A complete performance from @NewcastleJetsFC as they continue their sensational run of form! ✈️ #ADLvNEW #ALeague pic.twitter.com/gtC1LNWLav — Hyundai A-League (@ALeague) March 15, 2020

Si passem d'endinsar-nos en el món del snooker però volem deixar-nos atrapar per altres esports, el preolímpic de boxa que se celebra a Londres fins al dia 24 pot ser una altra opció, perquè el preolímpic panamericà de lluita s'ha acabat aquest diumenge. Si no, a partir d'aquest dilluns arrenca el torneig dels candidats a Ekaterinburg, a Rússia. Sí, escacs. El guanyador d'aquest torneig es podrà enfrontar a l'actual campió del món, Magnus Carlsen.

Finalment, continua en marxa al Canadà l'Iditarod, una competició de múixing en què els més valents s'enfronten anualment a 710 quilòmetres (els que van d'Anchorage fins a Nome, a Alaska) a bord dels seus trineus i estirats per setze gossos. Van començar el 7 de març i triguen entre 9 a 15 dies o més a completar-la.

The teams are heading to McGrath and we should have a winner of the Alaska Air Transit Spirit of Alaska Award tonight, which goes to the first musher to reach McGrath!



Thanks to all the volunteers, trail breakers, and community of McGrath.

More photos at https://t.co/0xkxhRLK4O pic.twitter.com/jCnHfjCDVb — Iditarod Insider Nation (@IditarodInsider) March 11, 2020

I si amb tot això encara no en tenim prou, sempre ens quedarà remenar per internet per trobar partits històrics, veure les pel·lícules de Kilian Jornet (les deixa en obert una setmana) o connectar amb la web de MotoGP i veure les que per a ells són les deu millors curses de tota la història de la categoria reina.