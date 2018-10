El futbol contra la força del riu

L’auge del futbol està estretament lligat a la Revolució Industrial. Entre jornades inacabables, els obrers trobaven en aquest esport una forma d’evasió. A Borgonyà, la indústria i el futbol també van arribar plegats. La força del riu Ter va ajudar durant molts anys a desenvolupar la comarca d’Osona per mitjà de la indústria tèxtil. La localitat de Borgonyà, al municipi de Sant Vicenç de Torelló, va néixer com a colònia de la fàbrica Fabra i Coats precisament a la riba del Ter. Gràcies al fil de cotó, molts escocesos es van desplaçar a Catalunya per començar a treballar el 1890 en aquesta colònia. Com a bons britànics inventors del futbol, hi van portar aquest esport.

Al mateix espai on el 1895 es va començar a jugar a futbol a Borgonyà se situa l’emblemàtic camp de l’equip osonenc a la vora del Ter. El riu, més viu que mai per la forta pluja caiguda les últimes setmanes, va patir una gran crescuda dilluns a la matinada. I amb la mateixa força que alimentava les turbines, el riu va arrasar l’estadi d’estil britànic del CD Borgonyà, equip de tercera catalana.

A JustGiving page has been set up to help our friends @cdborgonya after they suffered extensive flood damage to their pitch and facilities. https://t.co/oBzeOV1xxZ — St Mirren FC (@saintmirrenfc) 17 d’octubre de 2018

El president, Joan Sadurní, no pot amagar la frustració: “El riu es va emportar les tanques i les porteries del camp, i el va deixar ple de fang, rocs i pedres. És molt dur veure en aquest estat un lloc que t’estimes tant”. Però reconeix que estan “molt il·lusionats pel suport rebut dels diferents clubs veïns i dels companys escocesos”.

Fa prop de 8 o 9 anys, tal com recorda Sadurní, van descobrir que “les arrels del Borgonyà són a la ciutat escocesa de Paisley”. De fet, la mateixa localitat té carrers dedicats a Paisley, a Escòcia i a la fàbrica Coats. Van ser els treballadors de la fàbrica d’aquesta ciutat prop de Glasgow els que van començar a jugar a futbol a Borgonyà el 1895. Aquell mateix any, treballadors escocesos de la Fabra i Coats de Barcelona i de Borgonyà es van enfrontar. “La Societat de Football de Barcelona, posteriorment part de l’actual Barça, i l’Asociación de Football de Torelló van jugar el primer partit de Catalunya entre dos equips de diferents ciutats”, tal com explica l’autor del llibre sobre els primers anys del Barça Quan no érem ni onze, Josep Bobé.

El Borgonyà i el Saint Mirren, club de Paisley de la primera divisió escocesa, estan agermanats sentimentalment per les seves arrels compartides. Kenneth Steele, aficionat del Saint Mirren, ha engegat un crowdfunding i amb l’ajuda d’altres seguidors escocesos ja ha superat els mil euros de fons per ajudar els seus col·legues de Borgonyà.

El tresorer i delegat del club, Toni Fraile, explica que s’han visitat mútuament “a partir de diferents delegacions i la relació és molt bona”. I amb aquesta mostra de solidaritat els llaços entre clubs encara s’estrenyen més. S’espera, segons recorda el president Sadurní, que de cara al 2020 “hi hagi un partit entre el Borgonyà i el Saint Mirren per commemorar els 125 anys de futbol a la localitat”. La Coats va tancar a Borgonyà el 1999, però el llegat cultural i esportiu que hi queda ja és històric.

El club, a banda de la solidaritat rebuda dels escocesos, espera obtenir ajuda de les institucions perquè el camp és municipal i Borgonyà està declarat espai d’interès nacional. Mentre s’avaluen els danys i abans no comencin les obres, el club jugarà els seus partits a Sant Vicenç de Torelló.