La Federació proposa acabar la temporada al futbol no professional i decidir qui puja amb un 'play-off'

El president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, s'ha posat en contacte amb els presidents de les diferents federacions autonòmiques per proposar-los acabar la temporada a les categories de futbol no professional. És a dir, la Segona B i les categories inferiors. Rubiales ha fet la proposta després de trobar-se amb el Consell Superior d'Esports, admetent, això sí, que és un projecte inicial que "necessita d'un marc de seguretat jurídica, social i econòmica per protegir tant els clubs espanyols com els seus esportistes". Aquestes propostes no inclouen la Primera i la Segona Divisió, les que són professionals. Els clubs i les federacions territorials encara no han expressat la seva opinió sobre la proposta.

Rubiales plantejarà donar per finalitzada la competició regular i organitzar un play-off a partit únic, si és possible en una mateixa seu per facilitar l'organització, per decidir els equips que pujarien de categoria. En aquesta situació excepcional aquesta temporada no hi hauria descensos. "En aquest sentit, es treballarien els mecanismes oportuns per incrementar el nombre d'equips per grup o la creació de nous grups amb una vigència màxima de tres o quatre temporades, fins que s'emprengui de manera planificada la pertinent reestructuració de les competicions no professionals mitjançant un equilibri econòmic sostenible i adequat", ha explicat la RFEF.

Aquestes actuacions es durien a terme a Segona B, a Tercera, en les competicions d'àmbit estatal del futbol femení i el futbol sala i en totes les competicions estatals de la categoria juvenil.