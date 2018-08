L’efectivitat japonesa deixa Espanya amb la mel als llavis (1-3)

Quatre anys després, la selecció japonesa ha tornat a privar Espanya d'un or mundial. Si el 2014 va ser la sub-17 a Costa Rica, aquest cop han sigut les nipones sub-20 les que, a França, han derrotat la selecció de Pedro López (1-3), que s'ha hagut de conformar amb una plata amarga, però alhora històrica per a Espanya, que mai abans havia assolit una final mundial en aquesta categoria. Espanya ha estat força superior en joc i ocasions al primer temps fins que un primer gol de les japoneses ha desmoralitzat una selecció que havia merescut marxar als vestidors amb avantatge. Les asiàtiques, amb avantatge, s'han fet seu el partit a base de talent i efectivitat.

El primer temps ha arrencat amb dues seleccions disposades a demostrar per què la valentia les havia conduït a la final. Tant Espanya com el Japó han sortit a pressionar la sortida des de darrere de la seva contrincant, i incomodar així l'inici de les jugades. Malgrat tot, les ocasions no han trigat a arribar. Espanya ha començat avisant amb dos intents de Guijarro, però les japoneses han respost amb la mateixa força: Ueki ha deixat enrere Aleixandri i ha dirigit un perillós xut ajustat que per poc no ha trobat porteria.

Amb el pas dels minuts, les noies de Pedro López han anat madurant el partit, aconseguint la pilota i sotmetent un Japó que prioritzava, sobretot, mantenir l'ordre entre línies. Pina, amb una volea des de la frontal; Oroz, amb un xut salvat per Stambaugh que s'encaminava a l'escaire, i novament Guijarro han transformat la final en una fase de successió d'avisos espanyols. Les japoneses, que s'estaven veient superades en totes les facetes, han sabut resistir les escomeses, i quan han trobat una escletxa en l'atent sistema defensiu espanyol no l'han desaprofitat.

Les japoneses no perdonen

Asato Miyagawa n'ha tingut prou rebent en zona de tres quarts rival i, després d'un doble retall en estàtic, superant per dalt Cata Coll amb un xut fort i elevat. Gairebé del no res, Espanya s'ha trobat per primer cop en aquest Mundial per sota en el marcador. El gol ha deixat tocades les noies de Pedro López, que dos minuts després han estat a punt d'encaixar el segon: l'ha evitat Coll, quan Jun Endo s'ha trobat sola davant la portera. Era la primera gran intervenció de la portera balear. La japonesa, per contra, ha sigut una de les figures més destacades del primer temps.

Espanya ha passat de merèixer el gol a demanar el descans amb urgència. A l'inici de la represa, Espanya ha sortit decidida a no alterar el guió. Tot i la necessitat d'empatar, les de Pedro López han seguit apostant per trenar jugades amb paciència, però sense deixar mai de mirar a la porteria rival. Espanya no volia renunciar a l'estil, però amb el nerviosisme propi de qui es veu per sota en una final i necessita un impuls per capgirar la situació, ha perdut fluïdesa i precisió. Un error letal que han sabut aprofitar les japoneses: d'un desajustament en l'inici de la jugada ha nascut el segon gol, obra de Saori Takarada. El 0-2 ha desmoralitzat encara més un conjunt psicològicament enfonsat. Tot el que les espanyoles havien perdonat al primer temps, les japoneses ho han aprofitat quan han pogut.

Superada l'hora de partit, Espanya necessitava un autèntic miracle, però ha passat tot el contrari: al minut 64, Nagano ha recollit una gran deixada de Takarada per sentenciar la final amb una fuetada creuada, imparable per Coll. En 24 minuts letals, les japoneses s'han endut una final en què la seva efectivitat ha pesat més que les bones maneres i la intensitat d'una Espanya que s'ha desfet massa aviat.

Reacció massa tardana

Les noies de Pedro López han arribat a escurçar distàncies quan faltava poc més d'un quart d'hora. Candela Andújar ha recollit dins de l'àrea una centrada llarga des de la dreta i, de primeres, ha resolt amb un remat precís. Era el tercer gol que rebia la selecció japonesa en aquest Mundial, el segon que li marcaven les espanyoles. Espanya encara tenia temps, i de fet ha estat molt a prop de ficar-se de ple en el partit quan, només dos minuts després, Claudia Pina ha enviat un gran xut al travesser. Espanya ha acabat el partit buscant la porteria rival, i, tot i així, Coll ha hagut de salvar el quart. Ja era massa tard. Espanya s'ha desfet i l'or mundial se l'ha quedat el Japó, que suma el primer títol d'aquesta categoria del seu palmarès.