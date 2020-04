El futbol europeu, dividit sobre si cal acabar les lligues

Just l’endemà de la reunió de la UEFA en què les 55 federacions van pactar un full de ruta per intentar acabar les actuals lligues es van alçar les primeres veus en contra. El consell directiu de la lliga belga, la Jupiler Pro League, va emetre un comunicat amb el suport de la major part de clubs professionals anunciant que recomanarà donar per acabada la temporada i proclamar campió el líder en el moment en què es va jugar l’últim partit, el Bruges. El pròxim dia 15 d’abril, l’assemblea de la lliga votarà aquesta proposta, que significaria crear una comissió de treball per decidir qui jugaria a Europa la temporada vinent i què fer amb els ascensos i descensos. El format de la lliga belga és diferent al de la major part de països, fet que permet encarar el cas d’una manera diferent. La Primera Divisió té 16 equips i, al final de la fase regular, el cuer baixa i els altres 15 equips es divideixen en tres grups per jugar un play-off final. El Bruges era líder amb 15 punts sobre el segon a falta d’una sola jornada per acabar la fase regular.

Fonts de la Lliga espanyola consultades per l’ARA expliquen que “és una lliga amb un format diferent, res a veure amb Espanya” insistint que la lliga espanyola “acabarà quan sigui i com sigui”. Tal com es va decidir dimecres, la idea seria començar a jugar els 11 partits que falten a partir del juny, sense espectadors, i acabar la temporada a l’estiu. La UEFA i les cinc lligues més importants prioritzen aquest escenari, però cada cop més veus s’aixequen en contra demanant donar per acabades les temporades. A Itàlia, clubs com el Torí, el Brescia o l’Atalanta, de zones afectades pel covid-19, han demanat que s’acabi la lliga, si cal sense ascensos, descensos ni campió. Als Països Baixos, molts clubs també han demanat a les autoritats de la lliga imitar els belgues i demanar que la temporada s’acabi.

Per evitar que cada cop més clubs i lligues apostin per acabar la temporada, la UEFA i la ECA, l'Associació de clubs europeus on s'apleguen aquells més importants, han enviat una carta avui a totes les lligues i les Federacions explicant que aquest maig es presentaria una proposta definitiva de calendari per acabar els torneigs el juny i el juliol.

La Lliga ACB, sense data de retorn

Al món del bàsquet, els 18 clubs de l’ACB van reunir-se ahir per videoconferència per avaluar els efectes del període de suspensió temporal i continuar treballant en escenaris futurs. En conseqüència, l’ACB va deixar sense efecte la data establerta, el 24 d’abril, i analitzarà en les pròximes setmanes l’evolució de la crisi sanitària per prendre decisions.