Operació policial en diferents seus de la Federació Catalana de Futbol

Diversos furgons de la Guàrdia Civil s'ha presentat aquest dimarts a diverses seus de la Federació Catalana de Futbol, entre elles la de Barcelona, al carrer Sicília, així com a la Mutualitat Catalana de Futbolistes i en altres empreses relacionades amb el futbol català, per fer-hi escorcolls en una operació en el marc del cas Soule durant la qual, segons RAC1, s'ha detingut almenys una persona a Madrid i una altra a Barcelona. Un dels detinguts, segons la Cadena SER, és Andreu Subies, expresident de la Federació Catalana i actual mà dreta de Luis Rubiales a la RFEF.

L'objectiu dels escorcolls és esclarir la inflació del pressupost d'algunes reformes fetes en diverses seus de la FCF a Barcelona, Tarragona, Sabadell i Vilafranca del Penedès. Segons va avançar 'El Món' el 2016, la FCF hauria contractat obres amb un sobrecost a un dels seus directius, Josep Contreras, íntim amic d'Ángel María Villar, a qui hauria arribat a fer de xofer de forma voluntària durant les seves estades a Catalunya. Segons aquest mitjà, les obres van inflar-se des de l'1,7 milions en què s'haurien pressupostat inicialment fins als més de 2,2 milions. Aquestes reformes havien sigut finançades en un 90% per la RFEF. Aquest no seria, però, l'únic tema investigat en els registres on s'estan demanant documents.

540x306 Soteras acompanya Rubiales en la seva primera visita a la FCF / FCF Soteras acompanya Rubiales en la seva primera visita a la FCF / FCF

L'operació Soule és la que va acabar fa uns mesos amb el president de la RFEF, Ángel María Villar, així com amb el seu fill, Gorka, i el vicepresident del mateix organisme, Juan Padrón. El seu nom deu l'origen a l'aproximació fonètica del terme 'soule', un esport predecessor del futbol i del rugbi, amb el mot 'chule', sobrenom amb el qual es refereixen a Villar en el seu entorn.