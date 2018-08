El Nàstic tanca la jornada inaugural davant del Tenerife

El Nàstic de Tarragona vol començar la seva quarta temporada seguida a la Lliga 123 amb un bon resultat contra un rival d'altura, el Tenerife. Els grana tancaran la primera jornada de Lliga aquest dilluns (20.00 h, LaLiga 123 TV) amb el desig de millorar les tres anteriors estrenes, totes al Nou Estadi, on rebran el conjunt canari. El 2015 van començar empatant amb l'Albacete (2-2). El 2016, mateix resultat contra el Lugo. El 2017, derrota per 0-1 contra l'Almería.

Tres resultats, però, que ja són història per a un Nàstic que segueix en plena reconstrucció. Els grana van perdre un dels seus jugadors més importants, Maikel Mesa, que aquesta mateixa setmana va ser traspassat al Las Palmas. El davanter canari va ser una peça important el curs passat, amb 8 dianes en Lliga. L'equip que dirigeix José Antonio Gordillo presenta diverses novetats respecte de la temporada anterior, amb fitxatges de joves que no han despertat cap gran il·lusió entre una afició últimament acostumada a patir per la salvació.

"Hi ha posicions a reforçar. Evidentment, la de central, el mig del camp i una altra posició que estem valorant", va reconèixer a la prèvia Gordillo, que espera un salt de qualitat amb jugadors contrastats de Segona, alguns dels quals ja han arribat, com Manu del Moral o Isaac Becerra, i apunten a titulars en l'estrena oficial.

El Tenerife, per la seva part, aposta per una línia continuista respecte del curs passat. Manté Joseba Etxeberria a la banqueta i espera que la nova temporada li permeti assolir una promoció d'ascens que l'any passat se li va escapar. A la llista de convocats dels canaris, un vell conegut de l'afició grana, José Manuel García Naranjo, que va jugar al Nàstic a la competició 2015/16, en què va anotar 16 gols.