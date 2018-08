El Madrid s'estrena contra el Getafe amb el repte de recuperar el Bernabéu

Després de caure contra l'Atlètic de Madrid a la Supercopa d'Europa, el Reial Madrid no vol estrenar-se a la Lliga amb una nova desfeta. Aquest diumenge (22.15 h, BeIN LaLiga) rep en un altre derbi madrileny el Getafe, un rival que no se'n surt gaire bé al Santiago Bernabéu: des del primer enfrontament oficial entre tots dos, el 2004, el veí modest només ha aconseguit un empat (1-1, el 2007) i un triomf (0-1, el 2008) a la 'Casa Blanca'. En la majoria d'ocasions, 11, la victòria ha sigut per al Reial Madrid, que comença una nova era.

Sense Cristiano Ronaldo ni Zinedine Zidane, els blancs volen convertir el seu camp en un fortí i oblidar la irregularitat que van protagonitzar a casa la temporada passada: fins a 17 punts es van deixar els blancs al Bernabéu, on només es van sumar 40 (el 70%). De fet, van ser dos empats (contra el València i el Llevant) i una derrota (davant del Betis), al tram inicial, tres resultats que van condicionar ben aviat la temporada anterior al conjunt blanc: en la jornada 5, el Madrid ja estava a 7 punts del Barça. Tot i guanyar les últimes tres Champions, a la 'Casa Blanca' la Lliga és un títol que saben que no poden seguir regalant: només han aixecat una de les sis últimes edicions.

Lopetegui, centre de totes les mirades després de caure amb l'Atlètic en el primer duel oficial, sap que no pot fallar en la seva estrena. A falta de dues setmanes per al tancament del mercat de fitxatges, de moment no vol sentir a parlar de possibles reforços: "El que m'agradaria és centrar-nos a treure profit a una plantilla que m'encanta. Tenim molt talent i volem que estigui al servei del col·lectiu. Els importants són els que hi són. No és una prioritat ara mateix fitxar, no està al nostre abast, guanyar partits sí".

El tècnic blanc haurà de decidir si manté Keylor Navas o aposta pel canvi sota pals amb Thibaut Courtois. Casemiro i Odriozola, ja recuperats de diferents problemes físics, podrien tenir minuts en l'estrena en Lliga contra un Getafe que manté José Bordalás a la banqueta, i que s'ha reforçat amb conjunts que van actuar en la passada Lliga com els porters David Soria i Chichizola, el defensa Ignasi Miquel, els migcampistes Maksimovic i Iván Alejo i els davanters Sergi Guardiola i Jaime Mata.