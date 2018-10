L'Audiència Nacional refusa la nova petició de llibertat de Sandro Rosell

L'Audiència Nacional ha denegat una nova petició de llibertat de l'expresident del Barça Sandro Rosell i considera que l'assenyalament per al febrer del judici pel presumpte cobrament de comissions il·lícites de la selecció brasilera de futbol pot potenciar el "ja elevat risc de fuga". En la interlocutòria, la secció primera de la sala penal, l'encarregada de jutjar els fets de l'anomenada Operació Rimet, desestima la sol·licitud d'excarceració de Rosell i de Joan Besolí, també acusat en aquest procediment amb quatre persones més.

Rosell argumentava en el seu recurs que mantenir la situació de presó provisional, donada la imminència del judici oral (l'inici està assenyalat per al 25 de febrer), suposaria restringir greument el dret de defensa perquè dificultaria notablement una adequada preparació del judici oral.

La sala rebutja aquest argument atesa l'activa intervenció que han tingut les defenses en la fase d'instrucció i l'abundant prova proposada per al judici, alhora que destaca que "accedir a arguments com aquest portaria a poc menys que a una sistemàtica posada en llibertat de tots els acusats en presó preventiva que haurien de comparèixer a judici".

Sobre la inexistència de risc de fuga atès l'arrelament personal, familiar i patrimonial adduït per la defensa, els magistrats incideixen –com ja va fer la secció tercera, encarregada dels recursos durant la fase d'instrucció– que es tracta d'un individu amb "contactes amb persones i països estrangers des dels quals comet l'activitat delictiva investigada en les presents actuacions".

El tribunal afegeix que "les circumstàncies tingudes en compte en aquestes altres ocasions per denegar la llibertat, basant-se aquest risc de fuga, si en alguna cosa han variat és que ja tenim assenyalat l'inici de les sessions del judici oral per al 25 de febrer de 2019, i aquesta previsió és una més, susceptible de potenciar aquest ja elevat risc de fuga".

Respecte de Joan Besolí, la sala subratlla la possibilitat que per la seva condició de nacional d'Andorra es pugui refugiar al seu país, on està prevista la prohibició de l'extradició dels seus nacionals, i no comparèixer davant el Tribunal per ser jutjat.