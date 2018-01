El Girona obté un empat gloriós (1-1)

El Girona continua alimentant el seu creixement acompanyat de la satisfacció que produeix veure els seus registres. Ni un escenari tan complex com el Wanda els va acovardir, sumant un punt en els minuts finals gràcies al gol de Portu (1-1), que feia justícia als mèrits contrets al llarg d’un partit especialment incòmode i complicat.

Simeone, malgrat retocar lleugerament l’alineació amb vista al partit de Copa, no va permetre la relaxació d’un conjunt dissenyat per aspirar a tot. A tall d’un Machín que només va canviar l’onze de manera obligada degut a l’absència de Stuani, solucionada amb l’entrada d’Olunga, l’heroi de la setmana a Montilivi. La intensitat dels matalassers es va veure des de l’instant inicial, mitjançant un elèctric Griezmann que ja havia inquietat Bounou abans del primer minut. Còmodes sense l’esfèrica als peus, van permetre que el Girona portés la iniciativa, esperant estratègicament per protagonitzar mortífers contracops sempre que tinguessin ocasió. Un plantejament habitual que, no per conegut, és fàcil de desactivar. La triangulació dels gironins, va ser tan evident com estèril, monopolitzant conduccions pausades, buscant més la pròpia protecció que fer mal a un rival que gairebé no va concedir espais. Impecablement organitzat en tasques defensives, el percentatge d’encert ofensiu havia de ser pràcticament perfecte. Res millor que el partit de la primera volta com a exemple, on els de Machín van passar de fregar el 3-0 a demanar l’hora amb el 2-2. L’Atlètic, ja se sap, no concedeix segones oportunitats.

Prudents en un terç de partit on res va alterar l’ordre establert, una pèrdua al mig del camp acabava amb un u contra u de Correa davant Bounou, que el marroquí, immens, va desviar a la cantonada. Els madrilenys, en la següent, no van perdonar. Griezmann, més murri que ningú, va recuperar una pilota que la defensa blanc-i-vermella no va saber allunyar, acabant la jugada després d’una assistència de Diego Costa que, superant la sortida de Bounou, només va haver d’empènyer al fons de la xarxa. Sense noticies del Girona en atac i amonestats Juanpe i Aday –es perdran la propera jornada-, l’escenari no era gens positiu. Menys encara quan Portu, en la primera aproximació amb cara i ulls dels gironins, rematava suaument a la dreta d’un Oblak que s’estirava per mantenir el zero a la porteria. Feia falta molt més per sortir del Wanda amb un somriure.

Portu, fidel a la cita amb el gol

Gorka va ser la gran novetat del segon acte, entrant per un lesionat Bounou. Qualsevol possibilitat de puntuar passava per trobar la versió més atrevida d’un equip que s’adapta a tots els hàbitats però al que li va costar molt sentir-se a gust. Ben aturat pel plantejament tàctic de Simeone, els dubtes defensius seguien presents, propiciant una ocasió de Carrasco que trobava la brillant resposta del porter navarrès. Però encara faltava que sorgís l’as de la màniga. Era el moment de Portu. El murcià, que ja ha celebrat vuit gols i ha marcat en tots els partits d’aquest 2018, aprofitava l’única badada dels matalassers després d’una jugada plena d’embolics, iniciada amb un gran refús d’Oblak a xut d’Aday, per equilibrar l’electrònic. Amb la personalitat de sempre, el Girona tornava a fer saltar la banca, arribant als 27 punts i eixamplant un caràcter guanyador que l’ha dut a fer-se un nom entre els millors. Tot plegat, amb nou jugadors que el curs passat competien a Segona.