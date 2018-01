Entre el desig de somiar i l’obligació de mantenir els peus a terra

El nivell mostrat pel Girona en les 20 jornades que s’han disputat fins al moment, frega la perfecció. Sorprenentment competitiu, sembla no necessitar temps d’adaptació. Fidel a un model evolutiu inqüestionable, l’entrada del 2018 marcarà les metes reals d’un conjunt il·lusionat amb la possibilitat d’enderrocar totes les fites que tingui al davant. Allunyat com mai de la zona de risc –els 11 punts de marge igualen la diferència obtinguda en la jornada 16-, el desplaçament a Màlaga (18’30h, BeIN LaLiga) amaga un perillós rerefons. No val a badar davant el cuer del campionat. “És un partit trampa, la classificació diu que hem fet les coses millors que ells però en un partit això no vol dir res. Quan un té necessitat, com és el seu cas, treu forces d’on no n’hi ha” exposa Pablo Machín. Immersos en un nucli on nou equips naveguen separats per tan sols cinc punts, els blanc-i-vermells viatgen amb la intenció de definir-se. Lluitar per alguna cosa més que la permanència és possible? Amb el gran objectiu de la temporada molt ben encarat, sortir de La Rosaleda amb punts a la butxaca proporcionaria un cop de moral i autoritat que multiplicaria les seves opcions de fer-la grossa a final de curs. El discurs del tècnic sorià, però, segueix sent una crida al seny. “El primer repte és guanyar. Si ho aconseguim i arribem als 30 punts diria molt de nosaltres. A mesura que ens apropem als 42, tot serà més accessible. Però primer sumem els 30 punts, haurem de fer les coses bé i posar-hi molt d’afany”.

Stuani és la principal novetat, recuperat ja de la commoció patida contra el Las Palmas que el va impedir participar contra l’Atlètic. L’uruguaià, màxim golejador dels gironins amb 10 gols, podria entrar directament a l’onze inicial en detriment d’Olunga, malgrat el bon paper del kenià durant la seva absència. Qui no faltarà serà Portu, l’home del moment a Montilivi, i autor de l’empat al Wanda, on va signar el seu vuitè gol, allargant una productivitat que l’ha vist marcar en tots els partits de l’any. Entre tots dos, han celebrat més gols que sis equips del campionat: 17 n’ha fet el Leganés; 16 l’Espanyol, l’Alabès, el Llevant i el Las Palmas i 14 el mateix Màlaga, el menys eficaç de tots. La ratxa del Girona s’eleva als 14 partits consecutius veient porteria, uns registres només superats pel Barça, que ha anotat en tots els partits disputats. “Ens afalaga ser els únics que segueixen el ritme del líder en l’aspecte golejador, això ens dóna l’oportunitat de continuar sumant punts. Ja són molts partits consecutius per parlar de sort. Tot passa per tenir opcions en qualsevol enfrontament. Està molt bé tenir reconeixement per haver empatat al Wanda, però això no ajuda a guanyar demà”.

Alcalá torna a la convocatòria

Absents Juanpe i Aday per sanció, Muniesa i Maffeo es plantegen com els seus substituts malgrat que el central lloretenc no participa des del 4 de desembre i el carriler barceloní, des del 6 de gener. La millor noticia però, és l’entrada d’Alcalá quatre mesos després a una llista de la qual cau Eloi. “Esperem mostrar la nostra millor versió, ens hem de donar compte que podem deixar un rival bastant allunyat. Ens tranquil·litza haver vist com, malgrat tenir baixes importants en certs moments del curs, els companys que entren rendeixen a la perfecció. Aquesta és una gran fortalesa”.

A falta de cinc dies per tancar el mercat d’hivern, Machín ha expressat el desig per la incorporació de nous reforços. “Han d’arribar fitxatges ja que han sortit futbolistes. Quants més siguem, més possibilitats tindrem de ser una plantilla millor. Fins al darrer moment hi haurà opcions tot i que ja sabem que el mercat és el que mana”. En les últimes hores, la operació Zeca s’ha refredat ja que les diferències econòmiques semblen insalvables. La prioritat, però, passar per lligar un davanter i Marc Gual és el candidat número u per reforçar la zona ofensiva.

Revertir una situació molt adversa

Si el Girona arriba a la cita sense urgències, el seu rival no pot dir el mateix. Sumar de tres en tres comença a ser una obligació si vol sortir del pou en què es troba. José González, que es va estrenar amb bona imatge i un empat a Ipurua, no pensa en res més que no sigui assolir el triomf per reduir els sis punts de diferència que el separen de la permanència. “Necessitem enganxar-nos a una posició on veiem la llum, ara mateix estem una mica lluny. Hem de ser fidels a nosaltres mateixos, estant endollats i sent solidaris en ambició i treball. Degut a la situació que ocupem, desitgem més el partit que el Girona, un rival que fa el que toca en cada situació del joc”.

El Màlaga és el pitjor local de la categoria tot i haver sumat 8 dels seus 12 punts, fet que contraresta amb la imatge dels blanc-i-vermells lluny de Montilivi, gairebé tan pràctics com al costat dels seus –han aconseguit 13 dels 27 punts que atresora-. Sense Kuzmanovic, expulsat en el darrer partit, ni Àlex Mula, el tècnic gadità ja podrà comptar amb Samuel García, la seva flamant incorporació. Amb tot en contra però amb la necessitat com a principal aliat, bé farà el Girona de no relaxar-se si pretén sortir de la incertesa classificatòria i seguir instal·lat en un núvol que el confirmi com l’aspirant sorpresa de la part alta de la taula.