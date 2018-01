El Barça B vol acabar a Tenerife amb la seva mala ratxa

L'Heliodoro Rodríguez López examinarà aquest diumenge (20 hores), en la visita del filial del Barça, el CD Tenerife de José Luis Martí, que es juga bona part del crèdit que li queda al capdavant de la banqueta blanc-i-blava, mentre que l'equip visitant vol trobar la tecla per acabar amb una ratxa de quatre partits sense conèixer la victòria.

Després d'haver aconseguit tres punts en les dues sortides consecutives i d'haver guanyat només tres dels últims setze partits que ha disputat, l'equip canari afronta dos partits consecutius a l'illa que, de guanyar, podrien permetre que es reenganxi a la lluita pels llocs alts.

El quadre 'chicharrero', que comença la jornada a tretze punts del líder i a set dels llocs de promoció, necessita canviar la dinàmica de joc de resultats per seguir aspirant a lluitar per l'ascens, objectiu que es van marcar a principi de temporada.

A favor dels canaris juga la fortalesa de l'Heliodoro Rodríguez López, on es manté invicte aquesta temporada i on només ha perdut dos dels últims 45 partits. Un dels al·licients del partit serà la tornada a l'illa del davanter hondureny Anthony'Choco'Lozano, una referència ofensiva dels blanc-i-blaus en els dos últims cursos.

José Luis Martí recupera per a aquest partit, després d'haver complert sanció, a Raúl Cámara, Carlos Ruiz i Víctor Casadesús, mentre que es perdran el xoc per lesió Samuele Longo i Juan Villar, dues de les principals armes ofensives del combinat blanc-i-blau. Per contra, segons que ha manifestat Martí, han superat els seus problemes físics Aitor Sanz i Lucas Aveldaño.

Mentrestant, el Barça B, en caiguda lliure després d'encadenar quatre partits sense conèixer la victòria, buscarà la tecla a Tenerife i sumar tres punts que serien claus en el seu objectiu per sortir de les posicions de descens de LaLiga 1/2/3.

L'equip entrenat per Gerard López, dinovè a cinc punts de la permanència, segueix sense donar símptomes de millorar en el seu joc, el que s'ha traduït també en els resultats. Suma el filial blaugrana un punt dels últims dotze possibles després de l'inici de la segona volta, que va començar amb una nova derrota a casa davant del Valladolid (0-1), l'únic rival al qual ha aconseguit superar lluny del Miniestadi.

A les poques idees en el joc se suma una sequera golejadora que comença a ser preocupant. En els últims quatre partits, el quadre català ha anotat només dos gols, uns registres pobre si es té en compte la pólvora que té l'equip en atac amb jugadors desequilibrants com 'Choco' Lozano, Arnaiz, Marc Cardona o Carles Aleñá.

Davant d'aquest panorama, la direcció esportiva del filial blaugrana ha apostat per reforçar la plantilla amb Christian Rivera i Martin Hongla, dos jugadors amb un perfil defensiu procedents de l'Eibar i el Granada, respectivament.

A l'espera de conèixer la llistes de convocats d'aquesta tarda, els dos jugadors podrien debutar demà en l'Heliodoro Rodríguez López, on també podria tornarà Aleñá després de jugar dimecres el derbi coper contra l'Espanyol i perdre's l'últim partit davant del Valladolid per sanció.