El Barça B vol confirmar la seva reacció davant d'un Granada en promoció d'ascens

El Barça B, després de sumar a Tenerife la segona victòria de la temporada lluny del Miniestadi, buscarà aquest dissabte (16h; Liga 123 TV) confirmar a casa la seva reacció davant el Granada, un rival situat en la zona alta de la classificació.

El filial blaugrana torna al seu feu, on encadenen dues derrotes consecutives, amb l'objectiu de sumar els tres punts i sortir del descens, cosa que dependrà dels resultats que obtinguin la Cultural Lleonesa, l'Almeria i el Saragossa, els seus rivals directes a la zona baixa.

L'entrenador del Barça B, Gerard López, comptarà pel partit amb un dels homes més destacats de la darrera jornada, Carles Pérez, autor d'un 'hat-trick'; i espera poder alinear una altra vegada a Carles Aleñá, que la setmana passada va ser convocat pel primer equip.

José Arnáiz, encara sense l'alta mèdica, segueix sent dubte per culpa d'una osteopatia dinàmica al pubis, mentre que Martin Hongla i Ballou Tabla, les dues últimes incorporacions en aquest mercat d'hivern, podrien ser convocats. No estaran, en canvi, dos titulars pel tècnic de Granollers com Oriol Busquets i Marc Cucurella, que van veure a Tenerife la cinquena targeta groga.

Per la seva banda, el Granada arriba a Barcelona obligat a aconseguir una victòria que els permeti mantenir-se a la zona de promoció d'ascens i que no augmenti la diferència respecte als dos primers classificats.

Tot i això, els bons resultats com a local dels andalusos, contrasten amb una ratxa de més de tres mesos sense guanyar a domicili, amb un pobre balanç de tres empats i tres derrotes en les seves sis últimes sortides.