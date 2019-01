Javier Tebas: "El Reus no jugarà més partits"

Javier Tebas, president de la Lliga, ha recordat que encara que el Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD) doni la raó al Reus Deportiu, l'equip no tindria prou jugadors per competir, perquè només li queden tres futbolistes i té prohibit fer cap fitxatge més. "Aquesta decisió és ferma en la via administrativa i esportiva. El Reus ja no pertany a la Lliga de Futbol Professional i, per tant, no jugarà més partits tret que els recursos que vol posar al TAD no decideixin suspendre cautelarment la sanció. I ja ho veurem, perquè caldrà veure en aquest cas la qüestió dels jugadors. Per a mi els jugadors del Reus estaven segrestats. S'ha faltat a la dignitat. I la Lliga no ho podia consentir. Una de les sancions, quan li han marxat 6 jugadors, és la prohibició de substituir-los. No té possibilitats. Si el TAD estima la cautelar haurà de tornar a la competició i veurem com hi torna. Però hi ha un tema: no poden incorporar jugadors, tot i que es posin al dia econòmicament", ha explicat Tebas.