Nàstic i Reus protagonitzen un derbi amb molts comptes pendents

El Nàstic i el Reus Deportiu disputaran aquest diumenge (18 hores) el derbi tarraconense de la Lliga 1/2/3, on l'equip vermell surt com a favorit d'acord amb la trajectòria que portaven els dos conjunts en les últimes setmanes.

Aquesta vegada, el Nou Estadi serà l'escenari on les dues porteries mesuraran la seva rivalitat, després de l'empat (1-1) que van signar en la primera volta a l'Estadi Municipal de Reus. L'equip de Aritz López Garai va estar a punt d'endur-se la victòria, però David Querol fallà un penal en la recta final que li hagués donat els tres punts.

Precisament, López Garai serà un dels protagonistes del derbi, però perquè no podrà seure a la banqueta, a l'haver estat sancionat amb tres partits per la seva expulsió, la passada jornada, en l'enfrontament amb el Lugo. El suplirà a la banqueta Xavi Bartolo, segon entrenador del Reus i amb passat al cos tècnic del Nàstic.

Els resultats dels uns i dels altres provoquen que el conjunt local surti com favorit. Els números del Nàstic com visitant -ha guanyat cinc partit i empatat un altre- el posiciona per a endur-se el duel, encara que el Reus vol despertar del seu mal moment i trencar la ratxa de cinc partits sense conèixer el triomf.

Els reusencs, que marquen la zona de salvació de la Lliga 1/2/3, sumen 26 punts. Cinc per damunt del descens. Per això, la victòria es fa necessària per al negre-i-vermells. Amb dos punts més i en dotzena posició apareix un Nàstic que no s'havia vist en tan bé classificat en el que va de temporada.

Són els locals els que arriben amb més baixes al duel. Per lesió, no podran participar els defenses Pol Valentín, Djetei i César Arzo, els centrecampistes Tejera i Eddy Silvestre i els davanters Juan Delgado i Uche.

Amb tots aquests contratemps, Antonio Rodríguez Saravia 'Rodri' haurà d'armar un onze similar al qual va guanyar en El Sadar (0-2) la passada jornada, amb l'excepció de Silvestre, qui es va lesionar a la primera meitat. Javier Matilla apunta a ocupar el seu lloc a l'equip titular.

El Reus, de la seva banda, té les baixes per lesió del lateral destre Jorge Miramón i els extrems Ricardo Vaz i David Querol.